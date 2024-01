fot. Imago / Cesar Cebolla / PRESSINPHOTO Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Arcyciekawie zapowiada się niedzielne spotkania z udziałem Realu Madryt i FC Barcelony

Na temat rywalizacji wypowiedział się trener Carlo Ancelotti

Hitowy mecz odbędzie się w Arabii Saudyjskiej

Carlo Ancelotti o spotkaniu o Superpuchar Hiszpanii

Real Madryt ma szanse na prestiżowe trofeum. Stołeczna ekipa w niedzielnym finale turnieju o Superpuchar Hiszpanii stanie do rywalizacji z FC Barceloną. W półfinale Królewscy poradzili sobie z Atletico Madryt (5:3). Niemniej ekipa Luisa Enrique może zawiesić poprzeczkę wyżej.

– Super Bowl kończy się jutro. To ważne trofeum dla wizerunku klubu. El Clasico wyrównuje sytuację. Być może Real jest trochę lepszy, ale wszystko się stabilizuje. Real Madryt nie gra dla zemsty. Damy z siebie wszystko, bo takie są wymagania tego klubu – mówił Carlo Ancelotti cytowany przez Markę.

– Szanujemy przeciwnika, który pokonał nas w zeszłym roku, ale głód jest zawsze taki sam. Przygotowania do takiego meczu to iluzja, bo każdy to widzi. Czynników jest wiele, fizycznych i emocjonalnych. Istnieje również chęć dobrego występu – dodał trener Realu Madryt.

Czytaj więcej: Real Madryt z atrakcyjną obietnicą. Suma robi wrażenie