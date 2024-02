fot. Imago / Oscar J. Barroso Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Rywalizacja o mistrzostwo Hiszpanii w tym sezonie jest pasjonująca

Ostatnio zaczęły się pojawiać różnego rodzaju uszczypliwości w kierunku Realu Madryt

Trener Los Blancos zareagował w jednoznaczny sposób na zaczepki przedstawicieli FC Barcelony

Carlo Ancelotti stanowczo i zdecydowanie

Real Madryt w tym sezonie rywalizuje o mistrzostwo La Liga z FC Barceloną oraz Gironą. Jednocześnie z różnych stron pojawiają się pewnego rodzaju uszczypliwości. Trener Los Blancos na jedną z takich zaczepek postanowił zareagować.

– Jestem profesjonalistą i jako profesjonalista nie chcę zniżać się do tego poziomu z szacunku dla hiszpańskiego futbolu. Nie pytaj mnie więcej o to. Nie chcę się do tego zniżać. To nie jest poziom dla profesjonalistów – mówił Carlo Ancelotti cytowany przez ESPN, odnoszący się do sugestii przedstawicieli Blaugrany.

Real aktualnie ma na swoim koncie 57 punktów, będąc liderem ligi hiszpańskiej. Na trzecim miejscu z 50 oczkami plasuje się z kolei FC Barcelona. Dwójkę rozdziela Girona z 56 punktami.