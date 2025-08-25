Amnesty International uderza w Barcelonę. Umowa wywołała oburzenie

Amnesty International potępia umowę Barcelony z rządem DR Konga
FC Barcelona w lipcu ubiegłego roku zawarła strategiczne porozumienie z rządem Demokratycznej Republiki Konga, którego celem jest promowanie piłki nożnej, a także kultury sportu i pokoju w afrykańskim kraju. Dokładna kwota, jaką Katalończycy zarobią, nie została podana, ale z medialnych doniesień wynika, że chodzi o 44 miliony euro w ciągu czterech lat.
Podobny krok wykonały ostatnio również inne europejskie kluby, jak AS Monaco czy AC Milan. Obie drużyny również mają podpisane umowy sponsorskie z DR Konga. Nawiązanie współpracy z tym konkretnym państwem nie spodobało się Amnesty International, które zajmuje się obroną praw człowieka na całym świecie. Organizacja opublikowała komunikat potępiający działanie Barcelony.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
„To co najmniej uderzające, że tysiące kibiców, którzy przechodzą przez stadion Barcelony, nie tylko będą oglądać gole drużyny, ale także będą świadkami rozgłosu na temat Demokratycznej Republiki Konga, spektakularnego kraju z imponującymi wulkanami, gęstymi dżunglami i niesamowitą przyrodą, który jest jednocześnie „gospodarzem” konfliktu zbrojnego z Rwandą, źródłem naruszeń praw człowieka na tak wielką skalę, że Amnesty International uważa, że mogą one stanowić zbrodnie wojenne” – cytuje Amnesty International serwis Cope.es.