Alonso znów podpadł gwiazdom Realu. Decyzja wywołała burzę

Xabi Alonso podjął decyzję o wcześniejszym wyjeździe drużyny do Bilbao na mecz ligowy, co nie spodobało się części piłkarzy Realu Madryt. Według informacji El Chiringuito zawodnicy uznali ten ruch za niepotrzebny.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Gwiazdy Realu niezadowolone z decyzji Alonso

Real Madryt zagra z Athletic Bilbao szósty mecz z rzędu na wyjeździe. To seria, która mocno odbiła się na wynikach drużyny. W ostatnich pięciu starciach piłkarze odnieśli tylko jedno zwycięstwo. Reszta to trzy remisy i jedna porażka. Nic dziwnego, że Xabi Alonso postanowił zmienić dotychczasową rutynę.

Trener zwykle decydował się na podróż w dniu meczu, jeśli chodziło o spotkania ligowe. Tym razem zrobił wyjątek. Mimo że lot do Bilbao trwa zaledwie godzinę, Alonso uznał, że lepiej będzie udać się do Kraju Basków dzień wcześniej i przenocować na miejscu. Miało to pozwolić zespołowi na spokojniejsze przygotowanie i uniknięcie dodatkowego stresu związanego z podróżą.

Według El Chiringuito właśnie ta decyzja nie spodobała się części zawodników. Uznali, że ostatni miesiąc był wyjątkowo obciążający. Zagrali wiele meczów, także w Lidze Mistrzów, i chcieli spędzić dodatkowy dzień z rodzinami. W ich ocenie wcześniejszy wyjazd do Bilbao nie był konieczny, szczególnie przy tak krótkiej odległości między miastami.

Piłkarze mieli też poczucie, że kolejne zmiany w harmonogramie zaczynają ich męczyć. Drużyna od wielu tygodni funkcjonuje w ciągłym rytmie podróży. Napięty kalendarz i brak odpoczynku zwiększyły frustrację, a decyzja Alonso stała się kolejnym elementem napięcia w szatni.

Szósta z rzędu delegacja ma ogromne znaczenie dla Realu. Zespół potrzebuje zwycięstwa, aby przerwać słabą serię i podejść spokojnie do końcówki roku. Jednak wewnętrzny niepokój pokazuje, że problemy nie dotyczą wyłącznie boiska. Zmęczenie narasta, a relacje między trenerem a częścią kadry nie należą do najlepszych.

