Alonso zaczyna w wielkim stylu. Real Madryt tylko raz w historii był lepszy

12:53, 3. listopada 2025
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  MisterChip [X]

Real Madryt pod wodzą Xabiego Alonso wystartował wyśmienicie. To dla hiszpańskiego giganta drugi najlepszy początek sezonu w całej historii.

Xabi Alonso
Obserwuj nas w
fot. ZUMA Press, Inc. Na zdjęciu: Xabi Alonso

Real pod wodzą Alonso punktuje wybitnie. Tak dobrze nie było od lat

Real Madryt po nieudanym poprzednim sezonie postanowił zakończyć współpracę z Carlo Ancelottim. Na jego następcę od dawna był typowany Xabi Alonso, który po świetnym okresie w Bayerze Leverkusen skorzystał z szansy i przeniósł się na Santiago Bernabeu. Wśród kibiców nie brakowało obaw, że to zbyt wcześnie, aby prowadzić tak wielki projekt. Hiszpański szkoleniowiec wierzył natomiast, że podoła ambitnemu zadaniu i wniesie drużynę na jeszcze wyższy poziom.

Podczas Klubowych Mistrzostw Świata nie zrealizował celu, gdyż Real pożegnał się z rozgrywkami w półfinale, po porażce z PSG. Dla Alonso był to jednak ważny okres, podczas którego lepiej poznał zawodników oraz dynamikę w szatni. Mógł to przełożyć na lepszą pracę już od początku sezonu 2025/2026.

POLECAMY TAKŻE

Xabi Alonso
Xabi Alonso podjął zaskakującą decyzję. Naśladuje Mourinho
Xabi Alonso
Real Madryt dostał ofertę za gwiazdę. Możliwy transfer do Premier League
Piłkarze Bayernu Monachium
Bayern pewny swego. Real i Barcelona bez szans na gwiazdę?

Królewscy faktycznie wystartowali znakomicie. Do tej pory rozegrali 14 spotkań, w tym 11 w La Liga. Z dziesięcioma zwycięstwami na koncie oraz jedną porażką są liderem tabeli z przewagą pięciu punktów nad drugą Barceloną. To solidna zaliczka, która może okazać się decydująca w rywalizacji o mistrzostwo Hiszpanii.

Real jest bezbłędny też w Lidze Mistrzów, gdzie wygrał wszystkie trzy mecze. Bilans 13 wygranych w 14 rozegranych spotkaniach to drugi najlepszy rezultat w historii giganta. Tylko w sezonie 1928/1929 udało się wystartować lepiej – wówczas Real też wygrał 13 meczów, ale nie doznał ani jednej porażki. Ekipa Alonso wyrównała tym samym dorobek z sezonu 1961/1962.