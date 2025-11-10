Alonso stracił dwóch zawodników! Gwiazdy Realu kontuzjowane

Real Madryt na czas trwania zgrupowania reprezentacji stracił dwóch zawodników ze względu na kontuzje. Jak donosi The Athletic urazu doznali Thibaut Courtois i Federico Valverde.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Courtois i Valverde kontuzjowani! Szczęście w nieszczęściu Realu Madryt

Real Madryt po raz pierwszy odkąd stery w klubie przejął Xabi Alonso, nie wygrał dwóch meczów z rzędu. W ubiegłym tygodniu najpierw niespodziewanie przegrali z Liverpoolem w Lidze Mistrzów (0:1), a ostatnio zremisowali z Rayo Vallecano (0:0). Na domiar złego oprócz niekorzystnych wyników Królewscy muszą borykać się z problemami zdrowotnymi. Kontuzji doznało dwóch ważnych zawodników.

Jak donosi serwis The Athletic na zgrupowanie reprezentacji nie polecieli Thibaut Courtois i Federico Valverde. W przypadku Urugwajczyka chodzi o kontuzję mięśnia półbłoniastego. Z kolei bramkarz doznał urazu mięśnia przywodziciela. Klub ma nadzieje, że zarówno jeden, jak i drugi piłkarz będą gotowi, aby wrócić na boisko w następnym ligowym meczu z Elche (23 listopada).

Courtois od początku sezonu jest niekwestionowaną „jedynką” w składzie Realu Madryt. Belg wystąpił w 16 meczach, w których zachował 8 czystych kont. Natomiast Valverde ma na swoim koncie 15 spotkań, w których zanotował 4 asysty. Co ciekawe częściej występuje na pozycji prawego obrońcy niż środkowego pomocnika. Wynika to z braków kadrowych ze względu na kontuzje.

Aktualnie podopieczni Xabiego Alonso zajmują 1. miejsce w tabeli La Liga z dorobkiem 31 punktów. Przewaga nad drugą Barceloną po 12. kolejkach wynosi 3 punkty.