Alonso czeka na jego powrót. Ten piłkarz Realu będzie ważny

Xabi Alonso ma pełne zaufanie do Eduardo Camavingi. Trener Realu Madryt z niecierpliwością czeka na powrót 22-letniego pomocnika do gry po kontuzji i ma zamiar dawać mu dużo minut - dowiedział się Guillermo Rai z portalu The Athletic.

UMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Eduardo Camavinga ulubieńcem Xabiego Alonso

Eduardo Camavinga, który od pewnego czasu zmaga się z kontuzją kostki, jest na dobrej drodze do powrotu na boisko. Rehabilitacja francuskiego pomocnika przebiega pomyślnie, a wszyscy w Realu Madryt liczą, że 22-latek lada moment znów będzie gotowy do gry. Wyleczenie urazu przez mierzącego 182 centymetry zawodnika to istotna informacja dla sztabu szkoleniowego drużyny Królewskich, który ma do niego całkowite zaufanie. Na Santiago Bernabeu liczą na wszechstronność oraz kreatywność wychowanka Stade Rennes, który zwiększy rywalizację w środku pola.

Jak informuje Guillermo Rai z portalu „The Athletic”, Xabi Alonso ma ogromne plany związane z Camavingą i czeka na moment, gdy będzie mógł w pełni korzystać z jego usług. 26-krotny reprezentant Francji odegra kluczową rolę w taktyce 43-letniego trenera. Nowy szkoleniowiec Realu Madryt bardzo ceni umiejętności młodego pomocnika i zamierza dawać mu dużo minut, aby w pełni wykorzystać defensywne oraz ofensywne atuty perspektywicznego zawodnika. Eduardo Camavinga ma być jednym z filarów środka pola ekipy Los Blancos w nadchodzących miesiącach.

Francuski pomocnik swoją profesjonalną karierę rozpoczął w Stade Rennes, gdzie szybko zwrócił na siebie uwagę europejskich gigantów. W 2021 roku przeniósł się do Realu Madryt, gdzie od razu stał się ważną postacią, pomagając w osiągnięciu licznych sukcesów. W swoim dorobku ma już m.in. po dwa triumfy w La Lidze oraz w Lidze Mistrzów. Etatowy reprezentant Francji w koszulce stołecznej drużyny rozegrał łącznie 180 meczów, zdobył 4 bramki i zaliczył 10 asyst. Kontrakt gwiazdora z obecnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2029, natomiast wartość rynkowa dwudziestodwulatka wynosi 60 milionów euro.