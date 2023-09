Włoskie media nic nie wiedzą o kontuzji Skorupskiego?

IMAGO / AFLOSPORT Na zdjęciu: Łukasz Skorupski

Skorupski nie weźmie udziału w zgrupowaniu kadry

Zastąpi go Kamil Grabara

Włoskie media milczą w sprawie urazu Skorupskiego

Skorupski kontuzjowany, ale włoska prasa milczy

W sobotę ukazał się wywiad Mateusza Święckiego z Robertem Lewandowskim. Kapitan reprezentacji Polski odniósł się między innymi do tzw. afery premiowej i do wywiadu Łukasza Skorupskiego, który wypowiedział się w rozmowie z Łukaszem Olkowiczem na temat podziału premii.

Robert Lewandowski przyznał, że bramkarz Bolonii skłamał. – To była kolejna trucizna reprezentacji. Do dzisiaj ją zatruwa tak jak i nas. Łukasz Skorupski skłamał w tym wywiadzie. Byliśmy bardzo zszokowani, o czym on powiedział, po co to zrobił i dlaczego. Od razu po tej rozmowie cała drużyna spotkała się z Łukaszem. Zadaliśmy mu pytanie: czy ktoś się kłócił? Czy czegoś nie wiemy? – powiedział napastnik.

Łukasz Skorupski w sobotę rozegrał 90 minut w meczu Bolonii z Cagliari zbierając całkiem niezłe recenzje. Tymczasem w niedzielny wieczór pojawiła się informacja, że golkiper nie pojawi się na zgrupowaniu reprezentacji Polski ze względu na skręcenie stawu skokowego.

Co ciekawe, Piotr Dumanowski napisał w mediach społecznościowych, że próbował znaleźć jakieś informacje we włoskich mediach na temat urazu Skorupskiego. Jednak bezskutecznie. – Przejrzałem kilka włoskich stron, które piszą o Bolonii i żadnej informacji nie ma o rzekomej kontuzji Łukasza Skorupskiego. Wczoraj 90 minut w bramce Rossoblu – napisał dziennikarz.

Przejrzałem kilka włoskich stron, które piszą o Bolonii i żadnej informacji nie ma o rzekomej kontuzji Łukasza Skorupskiego. Wczoraj 90 minut w bramce Rossoblu. 🙃 pic.twitter.com/KLD0lGnUs2 — Piotr Dumanowski (@PDumanowski) September 3, 2023

