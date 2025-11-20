Urban kontra młodzieżówka. Tajemnicza wypowiedź selekcjonera

Jan Urban nie uniknie tematu kadry młodzieżowej. Trener reprezentacji Polski po raz kolejny został zapytany o drużynę do lat 21. Co tym razem powiedział selekcjoner?

Paweł Andrachiewicz/ PressFocus Na zdjęciu: Jan Urban

Urban: różnica między seniorami i młodzieżą

Tuż po losowaniu baraży o udział w Mistrzostwach Świata 2026 Jan Urban udzielił wywiadu portalowi Meczyki.pl, w którym przede wszystkim podsumował drogę reprezentacji Polski na mundial. Selekcjoner Biało-Czerwonych został zapytany także o kadrę do lat 21.

– Młodzieżówka pokazała się z bardzo dobrej strony, ale liczy się efekt końcowy. My chcemy dostać się na mistrzostwa świata, młodzieżówka chce jechać na mistrzostwa Europy i Igrzyska Olimpijskie, także zobaczymy, jak poradzimy sobie z tymi wyzwaniami. Natomiast jest duża różnica między piłką młodzieżową i pierwszą reprezentacją. Oczywiście, że są zawodnicy, którzy mogą grać w pierwszej kadrze. Czy nie ma tam młodych chłopaków? Kozłowski, Ziółkowski, Rózga. Prędzej czy później i tak ci najlepsi przejdą do pierwszej reprezentacji. Ale jest wiele przykładów piłkarzy, którzy wyróżniają się w młodzieżówce czy Ekstraklasie, wyjeżdżają za granicę, ale tam wygląda to zupełnie inaczej – powiedział Urban w rozmowie z portalem Meczyki.pl

Podopieczni Jerzego Brzęczka są liderem grupy E. Reprezentacja do lat 21 w sześciu meczach zgromadziła komplet punktów i o trzy oczka wyprzedza Włochów.