Urban dostał potężny sygnał. Oto nasz TOP 5 tygodnia Polaków za granicą

Jan Urban dostał mocny sygnał od Oskara Pietuszewskiego, który zanotował świetny debiut w FC Porto. Natomiast na słowa pochwały zasłużyli również inni kandydaci do gry w reprezentacji Polski. Oto nasz TOP 5 tygodnia Polaków za granicą.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Polacy błyszczą w FC Porto. Oto TOP 5 polskich akcentów za granicą

Ostatni tydzień przyniósł bardzo czytelny sygnał dla selekcjonera reprezentacji Polski. Kilku biało-czerwonych występujących za granicą nie tylko zaliczyło solidne występy, ale realnie wpłynęło na wyniki swoich drużyn. Na pierwszy plan wysuwa się debiut Oskara Pietuszewskiego w FC Porto, ale powodów do zadowolenia było zdecydowanie więcej.

Na podstawie występów ligowych i pucharowych przygotowaliśmy nasze własne zestawienie. Oto TOP 5 Polaków tygodnia za granicą według redakcji Goal.pl. Sprawdź również ranking z poprzedniego tygodnia.

Ranking TOP 5 Polaków za granicą (12.01.2026 – 18.01.2026)

Oskar Pietuszewski (FC Porto)

Debiut, który trudno było sobie wyobrazić lepiej. Oskar Pietuszewski pojawił się na boisku w 73. minucie ligowego meczu FC Porto z Vitorią Guimaraes przy stanie 0:0 i praktycznie od razu zrobił różnicę. Po świetnym wejściu w pole karne rywala został sfaulowany i wywalczył rzut karny, który dał Smokom zwycięską bramkę.

17-letni skrzydłowy nie ograniczył się jednak do jednego zagrania. Był aktywny, odważny w pojedynkach i zmuszał rywali do fauli, za które posypały się kartki. Cały jego występ został oceniony bardzo wysoko. To kolejny jasny sygnał dla Jana Urbana, który pomimo nacisku mediów jeszcze nie powołał Pietuszewskiego do kadry.

Jan Bednarek (FC Porto)

Jan Bednarek znów zachwycił kibiców FC Porto. W ćwierćfinale Pucharu Portugalii strzelił zwycięskiego gola w klasyku z Benfiką, dając swojej drużynie awans po wygranej 1:0. Trafienie padło po rzucie rożnym, gdy Polak znakomicie odnalazł się w polu karnym rywala.

To już drugi gol Bednarka w barwach FC Porto i kolejny dowód na to, jak ważną postacią jest w defensywie zespołu. Od kilku miesięcy regularnie zbiera bardzo dobre noty i coraz częściej bywa określany jako jeden z najlepszych obrońców ligi portugalskiej.

Piotr Zieliński (Inter Mediolan)

Piotr Zieliński po raz kolejny potwierdził wysoką formę w Serie A. W wyjazdowym meczu Interu z Udinese brał udział w akcji bramkowej, która dała Nerazzurrim zwycięstwo 1:0. Spotkanie miało dla niego dodatkowy wymiar, bo mierzył się z byłym klubem.

Włoskie media były zgodne w ocenach. – Wnosi jakość i porządek, zawsze jest pod grą – napisali dziennikarze 11contro11.it. Zieliński grał do 88. minuty i był jednym z kluczowych zawodników lidera Serie A.

Mateusz Żukowski (FC Magdeburg)

Mateusz Żukowski kontynuuje świetną serię na zapleczu Bundesligi. Skrzydłowy Magdeburga strzelił gola w trzecim meczu z rzędu, a jego zespół wygrał na wyjeździe aż 3:0. Polak otworzył wynik spotkania, wykorzystując błąd bramkarza.

Po 18 kolejkach jest najlepszym strzelcem drużyny, a jego forma ma ogromne znaczenie w walce o utrzymanie. Jego regularność i liczby sprawiają, że to jeden z najbardziej wyróżniających się Polaków na niemieckich boiskach.

Kacper Potulski (FSV Mainz)

Kacper Potulski mimo porażki Mainz z FC Koeln znów zebrał bardzo dobre recenzje. 18-letni obrońca rozegrał pełne 90 minut i był jednym z najlepszych zawodników swojej drużyny. Zanotował aż 15 interwencji obronnych i wygrał większość pojedynków.

Niemiecki „Bild” wystawił mu jedną z najwyższych ocen w zespole. „Zagrał bezbłędnie i nie stracił rezonu mimo gorącej atmosfery” – przekazał Tomasz Urban, cytując uzasadnienie noty. To kolejny sygnał, że młody Polak coraz pewniej odnajduje się w Bundeslidze i tym samym może wywalczyć sobie powołanie do reprezentacji.