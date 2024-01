IMAGO / ZUMA Wire / Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Michał Probierz

Reprezentacja Polski powalczy o awans na Euro 2024 w barażach

Brak awansu może oznaczać odejście Michała Probierza

Tak przynajmniej twierdzi wiceprezes PZPN Adam Kaźmierczak

Kolejna zmiana?

Reprezentacja Polski w zakończonych eliminacjach do Euro 2024 zawiodła na całej linii. “Biało-Czerwoni” wręcz koncertowo przegrali walkę o kwalifikację na turniej w Niemczach w przynajmniej przeciętnej, jeśli nie po prostu słabej grupie. Nasz zespół uległ m.in. z Mołdawią oraz Albanią, co dobitnie obnażyło nasze mankamenty. Jednak wciąż jest barażowa szansa na awans, ale trzeba pokonać dwóch rywali. A o tym, co z Michałem Probierzem jeśli to się nie uda mówi teraz wiceprezes PZPN Adam Kaźmierczak.

– Michał jest na tyle charakternym człowiekiem, że bez względu na zapisy w kontrakcie, jeśli nie wywalczy awansu, moim zdaniem nie będzie dłużej trenerem drużyny narodowej. Nie sprawdzimy tego, bo jestem przekonany o pozytywnych dla kadry rozstrzygnięciach w meczach barażowych. Ale wprost odpowiadając na pytanie, moim zdaniem – tak, zrezygnuje – powiedział w rozmowie z tygodnikiem “Piłka Nożna”.

