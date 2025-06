Skorża podjął decyzję ws. reprezentacji Polski. Kulesza poznał odpowiedź

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Maciej Skorża

Maciej Skorża nie przyjął oferty PZPN

Maciej Skorża w ostatnich dniach stał się głównym faworytem do objęcia roli selekcjonera reprezentacji Polski. Prezes PZPN Cezary Kulesza otwarcie przyznał, że prowadzi rozmowy z trenerem japońskiej Urawy. Jednak według najnowszych doniesień nie zakończyły się one pozytywnie.

Serwis Interia Sport przekazał, że Maciej Skorża nie obejmie reprezentacji Polski. Trener nie chce rezygnować z pracy w Japonii i dodatkowo miał wątpliwości, czy wejście do kadry w tak trudnym momencie będzie dobrym posunięciem. W związku z tym PZPN musi się skupić na innych kandydatach.

Cezary Kulesza przyznał w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet, że równolegle prowadzi rozmowy z innymi trenerami. Natomiast z ust prezesa PZPN nie padły żadne konkretne nazwiska.

– Tak jak już wcześniej wspominałem, mam alternatywę. Rozmowy już się rozpoczęły. Prowadzę je dwu-, trzytorowo. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Nazwiska? Za wcześnie, by je wymieniać, ale są to trenerzy, o których się mówiło. Trenerzy, którzy spełniają kryteria, jakie sobie wcześniej określiliśmy. Oprócz tego są też rozważane inne kandydatury, bo nie można nikogo wartościowego pominąć, tylko wszystkich brać poważnie pod uwagę – powiedział Cezary Kulesza w rozmowie z Przeglądem Sportowym.

AKTUALIZACJA 13:45: Cezary Kulesza dementuje doniesienia Interii Sport

Cezary Kulesza w rozmowie z serwisem WP SportoweFakty poinformował, że nadal czeka na decyzję Macieja Skorży. Na ten moment nic nie jest przesądzone. PZPN nie podał trenerowi żadnego terminu.