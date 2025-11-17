Krychowiak nie zostawił złudzeń. Tak ocenił drużyny Nawałki i Urbana

Grzegorz Krychowiak zakończył już piłkarską karierę. Niemniej piłka nożna wciąż jest mu bliska. W rozmowie z TVP Sport zabrał głos ws. porównania kadr Adama Nawałki i Jana Urbana.

fot. NurPhoto SRL / Alamy Na zdjęciu: Grzegorz Krychowiak

Grzegorz Krychowiak o reprezentacjach Adama Nawałki i Jana Urbana

Grzegorz Krychowiak to były reprezentant Polski, który był członkiem kadry z 2016 roku, gdy ta dotarła do 1/4 finału mistrzostw Europy. 35-latek ostatnio został poproszony o to, aby porównać drużyny dowodzone przez Adama Nawałkę i Jana Urbana. 100-krotny reprezentant Polski pozwolił sobie na konkretne stanowisko.

– Nie ukrywam, że nie widzę żadnych podobieństw. Po obejrzeniu meczu z Holandią nie przyszło mi do głowy, żeby takie istniały – powiedział wprost Krychowiak w rozmowie z TVP Sport.

– Możemy też powiedzieć, że my graliśmy w jedenastu i oni w jedenastu – uzupełnił były pomocnik między innymi Anorthosisu, Abhy oraz PSG i Sevilli.

Krychowiak zadebiutował w reprezentacji Polski dawno temu, bo 14 grudnia 2008 roku. W drużynie narodowej strzelił pięć goli. Wcześniej natomiast występował w młodzieżowych reprezentacjach Polski, biorąc udział między innymi w pamiętnych mistrzostwach świata do lat 20, gdy strzelił gola Brazylijczykom (1:0).

Tymczasem w poniedziałkowy wieczór Biało-czerwoni rozegrają ostatnie spotkanie w ramach kwalifikacji do przyszłorocznego mundialu. Reprezentacja Polski zagra w roli gościa z Maltą. Spotkanie zacznie się o godzinie 20:45. Będzie to jednocześnie szóste w historii starcie z udziałem obu ekip. Jak dotąd Biało-czerwoni wygrywali w każdym z meczów.

