Krychowiak nie zostawił złudzeń. Tak ocenił drużyny Nawałki i Urbana

Grzegorz Krychowiak o reprezentacjach Adama Nawałki i Jana Urbana
Grzegorz Krychowiak to były reprezentant Polski, który był członkiem kadry z 2016 roku, gdy ta dotarła do 1/4 finału mistrzostw Europy. 35-latek ostatnio został poproszony o to, aby porównać drużyny dowodzone przez Adama Nawałkę i Jana Urbana. 100-krotny reprezentant Polski pozwolił sobie na konkretne stanowisko.
– Nie ukrywam, że nie widzę żadnych podobieństw. Po obejrzeniu meczu z Holandią nie przyszło mi do głowy, żeby takie istniały – powiedział wprost Krychowiak w rozmowie z TVP Sport.
– Możemy też powiedzieć, że my graliśmy w jedenastu i oni w jedenastu – uzupełnił były pomocnik między innymi Anorthosisu, Abhy oraz PSG i Sevilli.
Krychowiak zadebiutował w reprezentacji Polski dawno temu, bo 14 grudnia 2008 roku. W drużynie narodowej strzelił pięć goli. Wcześniej natomiast występował w młodzieżowych reprezentacjach Polski, biorąc udział między innymi w pamiętnych mistrzostwach świata do lat 20, gdy strzelił gola Brazylijczykom (1:0).
Tymczasem w poniedziałkowy wieczór Biało-czerwoni rozegrają ostatnie spotkanie w ramach kwalifikacji do przyszłorocznego mundialu. Reprezentacja Polski zagra w roli gościa z Maltą. Spotkanie zacznie się o godzinie 20:45. Będzie to jednocześnie szóste w historii starcie z udziałem obu ekip. Jak dotąd Biało-czerwoni wygrywali w każdym z meczów.
Czytaj więcej: Malta – Polska. Urban ma postawić na sprawdzonych wojowników!