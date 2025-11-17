Malta – Polska. Urban ma postawić na sprawdzonych wojowników!

Reprezentacja Polski w swoim ostatnim występie w 2025 roku zmierzy się w roli gościa z Maltą. Spotkanie odbędzie się w ramach kwalifikacji do MŚ 2026. Sprawdź przewidywane składy.

fot, Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Na kogo postawi Jan Urban w meczu Malta – Polska? Przewidywane składy na mecz

Reprezentacja Polski kończy granie w 2025 roku. Po pierwszej części roku trudno było przypuszczać, że finalnie będzie miała możliwość gry w barażach o awans na przyszłoroczny mundial. Tym bardziej po czerwcowej przegranej z Finlandią (1:2). Sytuację jednak opanował selekcjoner Jan Urban, który tak poukładał wszystko, że Biało-czerwoni ze spotkania na spotkanie prezentują się coraz lepiej.

W poniedziałkowy wieczór reprezentacja Polski zmierzy się z Maltą, chcąc odnieść szóste z rzędu zwycięstwo nad tą ekipą w historii. Biało-czerwoni jeszcze nigdy nie przegrali z tym rywalem. Tymczasem wygląda na to, że wielu zmian w składzie polskiej ekipy względem potyczki z Holandią nie będzie.

Na dziś pewne miejsce w bramce Biało-czerwonych ma Kamil Grabara. Przed nim w obronie zagrają najpewniej: Przemysław Wiśniewski, Tomasz Kędziora oraz Jakub Kiwior. Na bokach rządzić mają Matty Cash i Michał Skóraś. W środku pola dominować mają z kolei Bartosz Slisz i Piotr Zieliński. W roli wysuniętego napastnika wystąpi najpewniej Robert Lewandowski, któremu mają pomagać Jakub Kamiński i Nicola Zalewski.

Rywalizacja zacznie się o godzinie 20:45. Polska drużyna przystąpi do potyczki, chcąc odnieść piąte zwycięstwo w ramach kończących się kwalifikacji do MŚ 2026.

Przewidywane składy na mecz Malta – Polska:

Malta: Bonello – Corbalan, Pepe, Shaw, Muscat, Satariano, Guillaumier, Chouaref, Mbong, Mbong, Cardona

Polska: Grabara – Kiwior, Kędziora, Wiśniewski, Cash, Zalewski, Zieliński, Slisz, Skóraś, Kamiński, Lewandowski.

