Michał Probierz ogłosił w czwartek w późnych godzinach wieczornych powołania na marcowe zgrupowanie. W gronie zawodników powołanych do drużyny narodowej znalazło się kilku zawodników z Ekstraklasy, co staję się standardem w kadrze.

fot. Imago / Kamil Swirydowicz / CYFRASPORT / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Piłkarze Jagiellonii Białystok

Michał Probierz przyzwyczaił do tego, że stawia na zawodników z Ekstraklasy

Ciekawą informacją w kontekście powołań podzielił się na X dziennikarz Paweł Gołaszewski

W sezonie 2023/2024 w kadrze znalazło się dziewięciu graczy z ligi polskiej

Probierz stawia na zawodników z Ekstraklasy

Michał Probierz od momentu, gdy przejął stery nad reprezentacją Polski, stara się regularnie podejmować nieszablonowe decyzje. W czwartek stało się jasne, że do kadry powołania otrzymali między innymi Dominik Marczuk czy Taras Romanczuk. To zresztą nie jedyni zawodnicy, którzy zostali powołani z Ekstraklasy do reprezentacji Polski.

Ciekawe jest natomiast to, że w sezonie 2023/2024 najwięcej swoich graczy z ligi polskiej w kadrze Probierza ma Jagiellonia Białystok, mogąca pochwalić się trzema kadrowiczami, co zauważył dziennikarz Paweł Gołaszewski z Piłki Nożnej i Prawdy Futbolu. Wymienioną wyżej dwójkę uzupełnia Bartłomiej Wdowik. Dwóch zawodników w reprezentacji Polski miał Lech Poznań i Legia Warszawa. Do kadry z Kolejorza trafili: Filip Marchwiński i Bartosz Salamon. Z kolei 15-krotnego mistrza Polski reprezentowali: Bartosz Slisz oraz Paweł Wszołek. Ponadto do kadry trafili Patryk Dziczek z Piasta Gliwice i Kamil Grosicki z Pogoni Szczecin.

Biało-czerwoni rozegrają 21 marca spotkanie barażowe o awans na Euro 2024 z Estonią. Mecz odbędzie się na PGE Narodowym.

