Probierz chciał tych powołań. Jego plany pokrzyżowały kontuzje

fot. Imago/AFLOSPORT Na zdjęciu: Sebastian Walukiewicz

Michał Probierz ogłosił swoje powołania na listopadowe zgrupowanie

W drużynie mieli znaleźć się Sebastian Walukiewicz i Paweł Dawidowicz, jednak te plany pokrzyżowały kontuzje

Biało-Czerwoni zmierzą się niebawem z Czechami oraz Łotwą

Problemów w defensywie ciąg dalszy

W czwartkowy wieczór ogłoszono powołania do reprezentacji Polski na listopadowe mecze z Czechami oraz Łotwą. Biało-Czerwoni zakończą tym samym eliminacje do Mistrzostw Europy, a później zmierzą się w spotkaniu towarzyskim. Michał Probierz podjął kilka zaskakujących decyzji, takich jak odstawienie Arkadiusza Milika czy Jakuba Kamińskiego. Do kadry wrócił natomiast Jan Bednarek, który nie znalazł się na listach przy okazji debiutanckich powołań 51-letniego selekcjonera.

Nie ulega wątpliwościom, że Polska ma największe problemy z obsadą defensywy. Probierz wciąż szuka nowych rozwiązań i angażuje zawodników, którzy niekoniecznie są faworytami kibiców. W najbliższych meczach Biało-Czerwonych selekcjoner w środku obrony będzie mógł postawić na Bednarka, Patryka Pedę, Jakuba Kiwiora, Pawła Bochniewicza czy Mateusza Wieteskę.

Jak informuje Kuba Seweryn, Probierz pragnął w swojej drużynie również Sebastiana Walukiewicza i Pawła Dawidowicza. Obaj zawodnicy występujący na co dzień w Serie A nie zdołają jednak pojawić się na zgrupowaniu, gdyż mierzą się z problemami zdrowotnymi.

Przez kontuzje ze zgrupowania wypadli dwaj zawodnicy – Sebastian Walukiewicz z Empoli i Paweł Dawidowicz z Hellasu Verona. @sportpl — Kuba Seweryn (@KubaSeweryn) November 9, 2023

