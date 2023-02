PressFocus Na zdjęciu: Fernando Santos

We wtorek wieczorem Fernando Santos przyleci do Polski. Nowy selekcjoner reprezentacji Polski ma już plany na najbliższe kilka dni, a wśród nich jest wybór nowego mieszkania oraz spotkanie z prezesem PZPN Cezarym Kuleszą.

We wtorek Santos przyleci do Polski

Portugalczyk w czwartek spotka się z Kuleszą

Selekcjoner musi podjąć decyzję, kto dołączy do sztabu

Santos rozpoczyna nowy etap

Atmosfera wokół kadry w ostatnich tygodniach uległa znacznemu polepszeniu. Informacja o wyborze Fernando Santosa na nowego selekcjonera reprezentacji Polski została pozytywnie odebrana przez polskie media oraz kibiców.

We wtorek wieczorem Fernando Santosa przyleci do Warszawy wraz z trzema członkami sztabu szkoleniowego. Pierwsze dni spędzi w hotelu, ale PZPN już przygotował kilka mieszkań dla Portugalczyka, spośród których nowy selekcjoner wybierze to najbardziej odpowiednie.

– Z lotniska portugalska ekipa uda się do jednego z warszawskich hoteli. To rozwiązanie tymczasowe, ponieważ później Santos i jego ludzie przeniosą się do wybranych przez siebie mieszkań – czytamy w serwisie WP Sportowe Fakty.

W czwartek natomiast ma dojść do spotkania z Cezarym Kuleszą, podczas którego mają zostać omówione najbliższe kwestie związane z pracą dla reprezentacji.

W najbliższych dniach Santos zdecyduje też o ostatecznym składzie swojego sztabu. Od pewnego czasu mówi się o Łukasza Piszczku oraz Tomaszu Kaczmarku, z którym Portugalczyk według medialnych doniesień miał okazję spotkać się już wcześniej. Teraz muszą zapaść ostateczne decyzje.

Santos nie ukrywa, że polska PKO Ekstraklasa jest dla niego miejscem nieznanym. To ma się jednak zmienić w najbliższych miesiącach, również dzięki mieszkaniu w Warszawie.

