Łukasz Piszczek podczas studia przedmeczowego na platformie Viaplay przyznał, że spotkał się już z Fernando Santosem w sprawie pracy w reprezentacji Polski. Na razie jednak żadne decyzje nie zostały podjęte.

Fernando Santos został selekcjonerem reprezentacji Polski już dwa tygodnie temu, ale wciąż nie podjął ostatecznej decyzji, kto dołączy do jego sztabu. Według mediów 7 lutego portugalski szkoleniowiec ma przeprowadzić się do Warszawy, a wtedy zdecydować o wyborze asystentów.

Wśród kandydatów na to stanowisko od samego początku wymieniany jest Łukasz Piszczek. 66-krotny reprezentant Polski podczas studia przedmeczowego na platformie Viaplay został zapytany przez Radosława Przybysza o możliwość pracy z kadrą.

Piszczek przyznał, że wciąż czeka na odpowiedź i zdradził, że jest po spotkaniu z Fernando Santosem. – Tak daleko bym nie szedł. Spotkałem się z trenerem, ale na razie on musi mieć swoje przemyślenia na to, jak to ma wyglądać i ja czekam – odparł.

Nasz ekspert odpowiada: "Czekam"#domPremierLeague pic.twitter.com/925hmRabbe — Viaplay Sport Polska (@viaplaysportpl) February 5, 2023

Reprezentacja Polski pierwszy mecz pod wodzą Fernando Santosa zagra 24 marca w Pradze z Czechami. Będzie to także pierwszy mecz Biało – Czerwonych w eliminacjach do przyszłorocznych Mistrzostw Europy. Trzy dni później podopieczni portugalskiego szkoleniowca zagrają z Albanią.

