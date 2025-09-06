Pietuszewski przeszedł do historii! Pobił 55-letni rekord reprezentacji

Oskar Pietuszewski został najmłodszym strzelcem gola w historii reprezentacji Polski do lat 21 - informuje Football Talent Scout - Jacek Kulig. W momencie pobicia rekordu miał 17 lat, 3 miesiące i 16 dni.

PressFocus Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Oskar Pietuszewski najmłodszym strzelcem gola w historii kadry U21

Reprezentacja Polski do lat 21 zagrała w piątek (5 września) z Macedonią Północną w ramach eliminacji Mistrzostw Europy 2027. Wśród powołanych na wrześniowe zgrupowanie znalazł się wielki talent z Jagiellonii Białystok – Oskar Pietuszewski. Choć ma dopiero 17 lat, to Jerzy Brzęczek nie miał wątpliwości, że prezentuje odpowiedni poziom, aby grać z rywalami starszymi od siebie.

Spotkanie z Macedonią rozpoczął na ławce rezerwowych. Natomiast na boisku pojawił się w 62. minucie, zastępując Filipa Rózgę. Sześć minut później odwdzięczył się selekcjonerowi za zaufanie, przeprowadzając rajd z piłką przez połowę boiska zakończony bramką.

Okazało się, że był to historyczny gol, ponieważ wychowanek Jagiellonii pobił 55-letni rekord należący do Jerzego Krawczyka. Jak poinformował Football Talent Scout – Jacek Kulig w momencie zdobycia gola Oskar Pietuszewski miał 17 lat, 3 miesiące i 16 dni. Tym samym stał się najmłodszym strzelcem bramki w historii reprezentacji Polski do lat 21.

Pietuszewski zadebiutował w Jagiellonii w poprzednim sezonie. Łącznie zagrał dla Dumy Podlasia w 34 meczach, w których zdobył 2 gole. Przy okazji meczu z Realem Betis w Lidze Konferencji dyrektor sportowy Andaluzyjczyków wróżył 17-latkowi wielką przyszłość.