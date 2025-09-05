Pogrom w debiucie Brzęczka! Polska nie dała szans Macedonii [WIDEO]

Reprezentacja Polski do lat 21 wygrała z Macedonią Północną (3:0). Był to nie tylko mecz w ramach eliminacji Mistrzostw Europy w 2027 roku, ale także debiut Jerzego Brzęczka. We wtorek o kolejne zwycięstwo powalczą na wyjeździe z rówieśnikami z Armenii.

PressFocus Na zdjęciu: Tomasz Pieńko i Dimitar Danev

Komplet punktów na start! Polska pokonała Macedonię Północną

Reprezentacja Polski do lat 21 w piątek rozpoczęła walkę o awans na Mistrzostwa Europy w 2027 roku. Pierwszym rywalem Biało-Czerwonych byli rówieśnicy z Macedonii Północnej. Jednocześnie był to także debiut Jerzego Brzęczka w roli selekcjonera.

Przed meczem z Macedonią nasza młodzieżówka nie miała szansy, aby bliżej poznać się z nowym selekcjonerem. Mimo zaledwie kilku treningów gra polskiego zespołu, mogła się jednak podobać. Przez niemal całe spotkanie to my kontrolowaliśmy grę, stwarzając zagrożenie pod bramką rywali. Po lewej stronie rywali nękał Tomasz Pieńko, zaś na prawym skrzydle szum robił Filip Rózga.

Po jednej z akcji lewym skrzydłem padła pierwsza bramka w meczu. W 22. minucie Tomasz Pieńko chciał zagrywać piłkę w pole karne, gdzie czekali dobrze ustawieni koledzy, ale po drodze futbolówka odbiła się od dwóch zawodników Macedonii. Ostatecznie trafienie zostało zapisane jako gol samobójczy, którego przypisano Adrianowi Zendelovskiemu.

Nasi rywale nie mieli zbyt wiele do powiedzenia w pierwszej połowie gry. Czteroosobowy blok obronny w składzie Nowak, Matysik, Drapiński i Gurgul bardzo dobrze funkcjonował, nie pozwalając rywalom nawet na moment zagrozić bramce Sławomira Abramowicza. Warto jednak zaznaczyć, że choć do przerwy prowadziliśmy jedną bramką, to nie oddaliśmy ani jednego celnego strzału.

Szału nie ma dupy nie urywa. Najważniejsze, że pierwsza połowa pod totalną kontrolą. Macedonia jest dziś tłem dla naszych chłopaków. Piłeczka ładnie chodzi, ale bez strzałów to my goli nie zdobędziemy. W szatni powinno wybrzmieć soczyste: lutuj ku*wa z dystansu #POLMKD — Wojciech Mazurek (@mazurek_w) September 5, 2025

Druga połowa rozpoczęła się od tego, czego najbardziej brakowało w pierwszej części gry. Biało-Czerwoni w końcu zaczęli oddawać strzały na bramkę Macedończyków. Żaden z nich nie był jednak na tyle groźny, aby Ljupche Djekov po raz drugi musiał wyciągać piłkę z siatki.

W 62. minucie Jerzy Brzęczek zdecydował się na dwie korekty, aby ożywić nieco grę w ataku. Z nowymi siłami na boisku pojawili się Marcel Reguła i Oskar Pietuszewski. Udział w meczu zakończyli Wiktor Bogacz i Filip Rózga, który miał na swoim koncie żółtą kartkę. Selekcjoner miał nosa do zmian, ponieważ chwilę później napastnik Zagłębia Lubin wpisał się na listę strzelców, zdobywając piękną bramkę. W niemal identyczny sposób dwie minuty później do siatki trafił Pietuszewski, który również pojawił się na boisku chwilę wcześniej.

Miał nosa do zmian Jerzy Brzęczek. Trzy minuty po wejściu na boisko na 2:0 trafia 18-letni Marcel Reguła, a chwilę później podwyższa na 3:0 Oskar Pietuszewski. TOP! #POLMKD — Wojciech Mazurek (@mazurek_w) September 5, 2025

Wynik meczu na stadionie w Krakowie już się nie zmienił, a Polska mogła świętować komplet punktów. W grupie eliminacyjnej czeka nas także rywalizacja z Armenią, Szwecją, Włochami oraz Czarnogórą. We wtorek (9 września) zagramy na wyjeździe z Armenią.

Polska U21 3:0 Macedonia U21 (22′ Zendelovski sam., 66′ Reguła, 68′ Pietuszewski)