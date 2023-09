PressFocus Na zdjęciu: Sebastian Mila

Michał Probierz został nowym selekcjonerem reprezentacji Polski

W sztabie kadry znalazło się miejsce dla Sebastiana Mili

Były kadrowicz wspomniał o dotychczasowej współpracy z trenerem

Sebastian Mila szczerze o współpracy z Michałem Probierzem. “Nie zawsze się zgadzaliśmy”

Następcą Fernando Santosa na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski został Michał Probierz, dotychczasowy trener kadry do lat 21. Na oficjalnej konferencji prasowej m.in. zaprezentowano sztab szkoleniowca. Ku zaskoczeniu znalazło się w nim miejsce dla Sebastiana Mili. Były kadrowicz skomentował dotychczasową współpracę z Probierzem na kanale Meczyki.pl.

– Podczas wyjazdu do USA dyskutowaliśmy z Michałem Probierzem nt. piłkarzy, taktyki, rozwiązań. Nie zawsze się zgadzaliśmy. Trener jest otwarty, a nie ma nic lepszego od kogoś, kto ma otwartą głowę. Te relacje to jest fundament, byśmy mogli ruszyć do przodu – skomentował Mila.

Zobacz także: Miażdżące statystyki dla Probierza, nie łapie się do TOP 500