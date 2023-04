Mariusz Piekarski: “Czesław Michniewicz pracowałby teraz w Rosji”

PressFocus Na zdjęciu: Czesław Michniewicz

Czesław Michniewicz od grudnia jest bezrobotny, po tym jak przestał pełnić funkcję selekcjonera reprezentacji Polski. Od tamtego czasu szkoleniowiec łączony z takimi klubami jak Dynamo Kijów czy Aberdeen. Na ten moment 53-latek oczekuje na odpowiednią ofertę.

Mariusz Piekarski wziął udział w programie “Bez Ściemy”. Były piłkarz oraz dzisiejszy agent tam stwierdził, że były selekcjoner reprezentacji Polski pracowałby w rosyjskim zespole, gdyby nie wojna za naszą wschodnią granicą.

– Gdyby nie wojna, to Czesław Michniewicz pracowałby teraz w Rosji. W momencie, gdy stracił pracę w Legii Warszawa, to było nim duże zainteresowanie. Patrząc na ruchy w Rosji, to dostałby wtedy na sto procent w tym kraju – stwierdził.

Mariusz Piekarski opowiedział również o współpracy z Czesławem Michniewiczem.

– Nam się kończyła umowa, a ja myślałem, że on przedłuży umowę z PZPN-em. Skończyło się inaczej, ale my jesteśmy przyjaciółmi. Jeśli znajdę mu klub i on się zgodzi, to tam pójdzie. To jest współpraca przyjacielska i nie muszę na tym nic zarobić. Przy okazji parafowania umów z Legią czy reprezentacją Polski zarobiłem równe zero – dodał.

