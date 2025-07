Mamy potwierdzenie. Kulesza dzwonił do tego trenera. To nowy selekcjoner? [NOWE INFORMACJE]

Reprezentacja Polski wciąż pozostaje bez selekcjonera, ale wszystko wskazuje na to, że to już ostatnie dni bezkrólewia. Nowym opiekunem biało-czerwonych zostanie polski szkoleniowiec. Tylko który? Z informacjo goal.pl wynika, że Cezary Kulesza skontaktował się ze szkoleniowcem, który w pewnym momencie uchodził za jednego z faworytów.

SOPA Images / Alamy Na zdjęciu: Cezary Kulesza

Prezes myli tropy

Cezary Kulesza przebywa w Szwajcarii, gdzie ogląda Mistrzostwa Europy kobiet. Prezes PZPN równocześnie prowadzi również proces wyboru nowego selekcjonera. Będzie to Polak, co jeszcze dziś potwierdzał Kanał Sportowy i Meczyki. To nie jest w sumie wielką niespodzianką, bo na takie rozwiązanie zanosiło się od dawna, a zagraniczne kandydatury tak naprawdę nie były przez Kuleszę rozpatrywane.



Jak wiadomo, faworytem PZPN, a przynajmniej tak przedstawiał to związek, był Maciej Skorża, ale trener Urawa Red Diamonds odmówił. W związku z tym Kulesza zaczął obdzwaniać innych polskich kandydatów. Z informacji goal.pl, potwierdzonych w kilku źródłach, wynika, że prezes PZPN skontaktował się w końcu z Janem Urbanem!

Kontakt w końcu nastąpił!

Wcześniej ten szkoleniowiec był wymieniany jako jeden z kandydatów, ale z nieoficjalnych informacji wynika, że długo nie było kontaktu ze strony Kuleszy. Teraz już wiemy, że taki kontakt nastąpił. Oczywiście, należy zakładać, że takich telefonów Kulesza wykonał kilka, ale… W tym momencie wydaje się, że Urbana trzeba w tej układance brać bardzo poważnie pod uwagę.



Takie rozwiązanie sugeruje też Roman Kołtoń, dziennikarz „Prawdy Futbolu”, który również zamieścił post, że rozmowy z Urbanem są zaawansowane!