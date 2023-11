Reprezentacja Polski do lat 17 przebywa w Indonezji, gdzie przygotowuje się do nadchodzących mistrzostw świata w tej samej kategorii wiekowej. Podczas zgrupowania doszło do skandalu w wyniku, którego do kraju wróci czterech kadrowiczów. Jednym z nich jest piłkarz ŁKS-u Jan Łabędzki. Łódzki klub już zareagował w tej sprawie.