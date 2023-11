IMAGO / Rafał Oleksiewicz / Newspix Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Reprezentacja Polski wygrała z Łotwą 2:0 w meczu towarzyskim

Jedną z bramek zdobył Robert Lewandowski

Lewy stał się najstarszym strzelcem w historii kadry Biało-czerwonych

Robert Lewandowski najstarszym strzelcem w historii reprezentacji Polski

Reprezentacja Polski pokonała Łotwę 2:0 we wtorkowym meczu towarzyskim. Biało-czerwoni chcieli poprawić humory kibiców po nieudanych eliminacjach do Euro 2024. Czy to się udało? Jednoznacznie stwierdzić nie można, bo gra Biało-czerwonych znów pozostawiała sporo do życzenia. Polacy miewali lepsze fragmenty, w których spychali Łotyszy do obrony, ale zdarzały się im także momenty słabości, kiedy sytuację musiał ratować Marcin Bułka.

Robert Lewandowski w meczu z Łotwą rozegrał 60 minut. Kapitan reprezentacji Polski pobił osiągnięcie Lucjana Brychczego, który przez ponad 54 lata był liderem w klasyfikacji najstarszych strzelców w historii meczów Biało-czerwonych. Legendarny napastnik trafił do siatki w wieku 35 lat, 2 miesięcy i 14 dni, zaś Lewy w momencie strzelenia bramki miał 35 lat i 3 miesiące.

Najstarsi strzelcy w historii reprezentacji Polski

Robert Lewandowski – 35 lat, 3 miesiące (11.2023 r.) Lucjan Brychczy – 35 lat, 2 miesiące, 14 dni (08.1969 r.) Henryk Alszer – 34 lata, miesiąc i 8 dni (06.1952 r.) Jacek Bąk – 34 lata (03.2007 r.) Henryk Reyman – 33 lata, 11 miesięcy i 7 dni (07.1931 r.)

Lewandowski w barwach narodowych rozegrał 145 meczów, zdobył w nich 82 gole i zanotował 31 asyst.