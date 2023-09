Lewandowski nt. afery premiowej. “Skorupski skłamał w tym wywiadzie”

IMAGO / Piotr Kucza / Newspix Na zdjęciu: Łukasz Skorupski oraz Robert Lewandowski

Robert Lewandowski udzielił rozmowy Eleven Sports oraz Meczykom

Kapitan reprezentacji Polski w rozmowie z Mateuszem Święcickim wrócił do afery premiowej

Napastnik ujawnił swoją perspektywę i poinformował, że Łukasz Skorupski skłamał

Robert Lewandowski odniósł się do afery premiowej

W sobotnie popołudnie na antenie “Eleven Sports” oraz kanale youtubowym “Meczyki” opublikowany został wywiad Mateusza Święcickiego z Robertem Lewandowskim. Kapitan reprezentacji Polski w rozmowie z dziennikarzem wrócił do afery premiowej. Przedstawił swoją perspektywę w tej sprawie i dodał, że Łukasz Skorupski skłamał w wywiadzie u Łukasza Olkowicza w tej sprawie.

– To była kolejna trucizna reprezentacji. Do dzisiaj ją zatruwa tak jak i nas. Łukasz Skorupski skłamał w tym wywiadzie. Byliśmy bardzo zszokowani, o czym on powiedział, po co to zrobił i dlaczego. Od razu po tej rozmowie cała drużyna spotkała się z Łukaszem. Zadaliśmy mu pytanie: czy ktoś się kłócił? Czy czegoś nie wiemy? – powiedział napastnik.

– Łukasz powiedział, że źle został zrozumiany i nie użył takich słów. Tak nam to wytłumaczył. Chcieliśmy to wyjaśnić. Cała reprezentacja była zdziwiona tym wywiadem. Czy ktoś coś ukrywa? Chcieliśmy wyjaśnienia i powiedział, że został źle zrozumiany i nie użył takich słów, jakie chciał – zdradził kapitan reprezentacji Polski.

Sprawdź także: Lewandowski uderza w Kuleszę. “Na pewnych stanowiskach trzeba wymagać klasy”