IMAGO / LUKASZ GROCHALA/CYFRASPORT/NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski w bardzo szczerym wywiadzie odniósł się do prezesury Cezarego Kuleszy

Kapitan kadry stwierdził, że “poziom pewnych osób jest żenując”

35-latek jest krytyczny względem zachowań nowych władz związku

“Lewy” nie przebiera w słowach

Robert Lewandowski bardzo rzadko zabiera głos w najważniejszych sprawach. Jeszcze rzadziej zdarza się, aby robił to w tak bezpośredni sposób, jak w rozmowie z Mateuszem Święcickim na antenie “Eleven Sports” oraz “Meczyków”. Kapitan kadry wytknął prezesowi oraz zarządowi PZPN błędy, a także brak klasy.

– Na pewnych stanowiskach trzeba oczekiwać i wymagać klasy. To jest ważne. Trzeba wiedzieć, jak się zachować na tym stanowisku i jak tym zarządzać tym wszystkich – powiedział Lewandowski w rozmowie z “Eleven Sports” oraz “Meczykami”.

– Nie chodzę z alkomatem i nie sprawdzam ludzi. Ale to fakt – nie mówię, że wszystkich, ale poziom pewnych osób jest żenujący – powiedział Lewandowski.

– Jestem z pokolenia, które widziałem, co było x lat temu i mam porównanie do tego, co jest teraz. Widziałem zmianę, a teraz widzę to, co jest teraz. Młodzi piłkarze nie widzieli tego i myślę, że to dla nich szok i jest to niezrozumiałe. Sądzę, że to dziwny temat dla nich, a nawet żenujący i obcy – dodał.

