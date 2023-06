PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

W poniedziałek oficjalnie rozpoczęło się czerwcowe zgrupowanie reprezentacji Polski

Na pierwszej konferencji prasowej pojawił się Robert Lewandowski

Transmisję przerwały problemy techniczne, ale fani w internecie ostatecznie mogli usłyszeć odpowiedzi kapitana Biało-czerwonych

Lewandowski pielęgnuje we wspomnieniach Euro 2016

Robert Lewandowski wziął udział w konferencji prasowej na początek czerwcowego zgrupowania reprezentacji Polski. Na początek zapytano go o sam mecz z Niemcami i pożegnanie Jakuba Błaszczykowskiego.

– Jeśli chodzi o mecz pożegnalny Kuby, to na pewno fajny moment dla niego. Przeciwnik pewnie też dla Kuby wiele znaczy. To na pewno wielkie przeżycie, wielkie emocje. Ulubiony moment reprezentacyjny? Ćwierćfinał mistrzostw Europy i radość ze strzelonej bramki. To od razu mi przychodzi do głowy – odrzekł kapitan. Otrzymał też pytanie o to, czy podziela podejście Fernando Santosa do wspomnianego sparingu. – Jestem w stanie zrozumieć trenera – odpowiedział 34-latek, po czym nastąpiły problemy techniczne. Przez kilka minut nie mogliśmy śledzić konferencji za pośrednictwem internetu.

Po zwalczeniu problemów technicznych, kapitan Biało-czerwonych powiedział jeszcze kilka zdań na temat najbliższego meczu Polaków.

– Nie sądzę, by występ Kuby był problemem w kontekście przygotowania drużyny czy występu zawodników. Nie wiem, jaką ilość czasu Kuba zagra. Jest po kontuzji, pewnie nie tak łatwo wejść i zagrać całość czy większość meczu. Ale może się mylę. Jeśli chodzi o sam mecz i o przygotowanie, to myślę, że tu bardziej trzeba zacząć od tego, jak każdy piłkarz indywidualnie się czuje, ile zagrał meczów. Wtedy trzeba zobaczyć, jaka jest grupa piłkarzy, która jest w stanie zagrać, a ilu bardziej przydałby się odpoczynek. I wtedy zdecydować, czy ten skład będzie bardzo mocny, czy mocny.

“Jestem bardzo zadowolony z mojego sezonu w Barcelonie”

W swoim debiutanckim sezonie w Barcelonie, Lewandowski wygrał mistrzostwo oraz Superpuchar Hiszpanii, został też najlepszym strzelcem La Ligi.

– Był to wyjątkowy, bardzo dobry sezon. Wygraliśmy mistrzostwo, osobiście zdobyłem tytuł króla strzelców. Patrząc na proces przebudowy drużyny, klubu, to wielkie rzeczy się dzieją i jest to widoczne. Wiedziałem, że ten sezon będzie miał trochę momentów słabszych. Przed sezonem zapytałem siebie, kiedy wolałbym, żeby ten moment cięższy przyszedł: na początku czy później? Powiedziałem sobie, że później i chyba trochę wykrakałem. Też mundial miał na to wpływ, że druga część sezonu była cięższa, ale ostatecznie wszystko wróciło na odpowiednie tory. Jestem bardzo zadowolony z tego sezonu. Widzę, jaki mamy potencjał do rozwoju. Zdaję sobie sprawę, że w przyszłym sezonie będą wobec nad inne oczekiwania. Musimy być na to gotowi – uważa 34-latek.

“Mam nadzieję, że decyzje personalne selekcjonera będą trafione”

Nie zabrakło też tematu zmiany pokoleniowej i braku takich graczy, jak Kamil Glik czy Grzegorz Krychowiak.

– Pytanie, czy kiedykolwiek jest idealny moment na zmianę pokolenia czy piłkarzy. To się działo, dzieje i będzie dziać. Im mniejszą łyżką tym lepiej. Zmiana zawodników na 2-3 pozycjach jest łatwiejsza, niż naraz przy 5-6. Wydaje mi się, że ta zmiana zawsze będzie. Mówimy o zawodnikach, którzy wiele dali tej reprezentacji. I czy stać nas na zmianę taką? Jeśli trener takie decyzje podejmuje, to znaczy, że tak. Chcę dla tej reprezentacji jak najlepiej, by wygrywała i się rozwijała. Mam nadzieję, że decyzje trenera będą trafione – powiedział snajper.

Lewandowski nie zamierza opuszczać Europy

Do Arabii Saudyjskiej trafili ostatnio Cristiano Ronaldo i Karim Benzema. Saudyjczycy najwyraźniej sondują możliwość sprowadzenia każdego wielkiego zawodnika w Europie. Pojawiły się doniesienia, że czynili też zakusy w sprawie transferu reprezentanta Polski.

– Nie było tematu przenosin do Arabii Saudyjskiej. Mój kontrakt jeszcze trochę trwa. Słyszę, co się dzieje, ale mnie to nie dotyczy, dlatego mam priorytety ustawione w innym kierunku – powiedział wprost Lewandowski.

