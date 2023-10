IMAGO / Piotr Kucza / Newspix Na zdjęciu: Michał Probierz

Probierz zastąpił Santosa w roli selekcjonera reprezentacji Polski

Pod jego wodzą Biało-Czerwoni pokonali Wyspy Owcze

Lato w rozmowie z TVP Sport chwali trenera

Lato komplementuje Probierza po pierwszym meczu w roli selekcjonera

Wybór Michała Probierza na nowego selekcjonera przyniósł skrajne emocje wśród fanów reprezentacji Polski. Jedni taką decyzję chwalili, inni krytykowali. Biało-Czerwoni pod jego wodzą rozegrali jak na razie jeden mecz. Wygrana z Wyspami Owczymi choć przekonująca nie była to jednak najważniejsze było zgarnięcie trzech punktów.

Jak Grzegorz Lato ocenia początki Michała Probierza w roli selekcjonera dorosłej kadry? – Pozytywnie, jak na tak krótki okres współpracy z selekcjonerem. Drużyna miała za sobą jeden czy dwa treningi i od razu odniosła zwycięstwo. W dodatku była to wygrana spokojna, bez problemów. To z pewnością cieszy. Ktoś może narzekać, że mogliśmy wygrać wyżej, ale trzeba zwrócić uwagę na to, że z Wyspami Owczymi na wyjeździe męczyło się wiele innych drużyn – przyznał Lato w rozmowie z TVP Sport.

Lato został również zapytany o sam wybór Michała Probierza na selekcjonera kadry. – Było dwóch kandydatów – zarówno Probierz jak i Marek Papszun byliby dobrym wyborem. Fernando Santos był kolejnym zagranicznym selekcjonerem i znów zobaczyliśmy, jaki daje to efekt. Probierz na pewno jest lepszym kandydatem od Portugalczyka. Teraz trzeba dać mu czas na pracę. Podoba mi się to, że “żyje” grą zespołu. Nie stoi przy linii jak smutas. Z polskim trenerem będzie łatwiej o komunikację, a co za tym idzie, o stworzenie dobrej atmosfery – kontynuował legendarny piłkarz polskiej kadry.

W niedzielny wieczór Biało-Czerwoni rozegrają kolejny mecz w eliminacjach EURO 2024. Tym razem reprezentacja Polski na Stadionie Narodowym zmierzy się z Mołdawią. Podopieczni Probierza będą mieli doskonałą okazję, by zrewanżować się za sensacyjną porażkę w czerwcu.

