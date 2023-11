Legenda nie ma wątpliwości. Mówi, co zatruwa reprezentację Polski

Dariusz Szpakowski podsumował ostatnie wyniki reprezentacji Polski. Legenda mikrofonu odniosła się też do pracy Michała Probierza. "Ta reprezentacja wciąż jest zatruta przez aferę premiową" - mówi dziennikarz w rozmowie ze "sport.tvp.pl".

Dariusz Szpakowski zabrał głos ws. ostatnich wyników reprezentacji Polski

Legenda mikrofonu jednoznacznie stwierdziła, że za kadrą ciągną się “brudy” z mundialu

Dziennikarz ocenił także pracę Michała Probierza

Pan Darek celnie o kadrze?

na Euro 2024 w Niemczach być może pojedzie, ale droga do tego będzie prowadzić poprzez baraże. Drużyna prowadzona najpierw przez Fernando Santosa, a teraz Michała Probierza zawiodła na całej linii w bardzo przeciętnej, a być może nawet słabej grupie. Tylko trzy wygrane i fatalny styl, to tylko dwa zarzuty z masy, którą ta kadra w ostatnich miesiącach wygenerowała. Teraz głos w temacie kadry zabrał legendarny Dariusz Szpakowski.

– Za nami fatalny rok, który trochę osłodziła wygrana z Łotwą, ale to niewielka pociecha. To jak dosypanie trochę cukru do herbaty, która nadal jest bardzo gorzka. Odnoszę wrażenie, że ta reprezentacja wciąż jest zatruta przez aferę premiową i konsekwencje tamtego zamieszania. Wydaje mi się, że kadrowicze jeszcze się z tego nie wydostali. Z drużyną narodową stało się coś niepokojącego – powiedział dziennikarz w rozmowie ze “sport.tvp.pl”.

– Probierz nieustannie szuka rozwiązań i stara się znaleźć drogę do wyjścia z tej sytuacji. Czasami się myli, jak w rewanżowym spotkaniu z Czechami, gdy nie postawił od początku na Sebastiana Szymańskiego. W kadrze pojawili się jednak nowi zawodnicy. Selekcjoner zdaje sobie sprawę z tego, czego nam brakuje, nie zaklina rzeczywistości i mówi o mankamentach. Musimy uzbroić się w cierpliwość i zachować spokój – dodał.

