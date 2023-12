Kwiatkowski dosadnie odpowiada Kuleszy. Padły mocne słowa

IMAGO / Łukasz Grochala / Newspix Na zdjęciu: Jakub Kwiatkowski

Jakub Kwiatkowski został zwolniony z funkcji rzecznika reprezentacji Polski

Tę funkcję pełnił przez 11 lat

Decyzja PZPN zszokowała środowisko piłkarskie

Kwiatkowski rozmowie z Przeglądem Sportowym odpowiedział Cezaremu Kuleszy

Jakub Kwiatkowski odpowiada Cezaremu Kuleszy

Na początku grudnia 2023 roku PZPN poinformował, że po jedenastu latach rozstaje się z Jakubem Kwiatkowskim. Decyzja związku spotkała się z negatywną reakcją środowiska piłkarskiego. Wiele do życzenia pozostawiała także oschłe pożegnanie, federacji nie stać było na podziękowania. Wkrótce po oficjalnym komunikacie wieloletni rzecznik reprezentacji Polski otrzymał gigantyczne wsparcie w mediach społecznościowych.

W jednym z niedawnych wywiadów Cezary Kulesza, prezes PZPN, wyznał, że dla Jakuba Kwiatkowskiego szykowano uroczyste pożegnanie, ale ostatecznie nie doszło do wydarzenia ze względu na nagonkę mediów.

Jakub Kwiatkowski w rozmowie z Przeglądem Sportowym dosadnie odpowiedział prezesowi na te słowa, wbijając kolejną szpilkę.

– Wygląda, że naprawdę szykowali mi wielką niespodziankę i trzymali ją w olbrzymiej tajemnicy, bo podczas pożegnania nie zauważyłem choćby ułamka chęci powiedzenia zwykłego “dziękuję”. Słowa są tanie, teraz mówić można wszystko. Ja też mogę powiedzieć, że w przyszłym sezonie planuję grać w Realu Madryt. A jak się to ma do rzeczywistości, to wszyscy wiemy – powiedział Kwiatkowski.

W trakcie wywiadu były rzecznik reprezentacji Polski przyznał również, że był zaskoczony taką reakcją dziennikarzy i kibiców. Określił to idealnym podsumowaniem jego pracy.

– Na koniec mogę powiedzieć jedno: “Tak, kochałem reprezentację Polski”. A rozstanie z kimś, kogo się kocha, zawsze jest trudne – spuentował rozmowę.

Czytaj dalej: Zdobywca Nagrody Puskasa dla Faktu: Nie wyczułem alkoholu od prezesa