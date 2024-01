fot. Pressfocus Na zdjęciu: Grzegorz Krychowiak

Grzegorz Krychowiak nie utrzymuje kontaktu z dziennikarzem Łukaszem Wiśniowskim

Były reprezentant Polski wściekł się w związku z jedną wypowiedzią Wiśniowskiego

“Nie pisz już od mnie więcej z prośbą o wywiad” – tak brzmiała treść wiadomości pomocnika

Krychowiak ukrócił relacje ze znanym dziennikarzem

Twórca i prowadzący kanału “Foot Truck” dziennikarz Łukasz Wiśniowski w jednym z programów przyznał, że nie utrzymuje kontaktu z Grzegorzem Krychowiakiem. W przeszłości obu panów łączyły dobre relacje, a były reprezentant Polski pojawiał się nawet na kanale Wiśniowskiego.

Wiśniowski zdradził, że Krychowiak wściekł się w związku z jego wypowiedzią o marzeniu dotyczącym rozegrania stu meczów w reprezentacji Polski, co udało mu się spełnić tuż przed zakończeniem gry w kadrze. Po programie wyraźnie rozżalony pomocnik napisał do niego, zrywając kontakt, którego nie udało się odzyskać do dzisiaj.

– Dzisiaj nie mam z nim żadnego kontaktu. To nie efekt występów w “Foot Trucku”, ale w “Meczykach”, gdzie powiedziałem, że Grzesiek Krychowiak marzy o tym, żeby zagrać sto razy w reprezentacji. Dostałem od niego SMS-a o treści: “Skąd ty to wiesz? Dlaczego powołujesz się na informacje od osób trzecich? Nie pisz już do mnie więcej z prośbą o wywiad. A w Atenach spędziliśmy z Grześkiem trochę czasu i to on nam to powiedział ze sto razy, że marzy, że chce zagrać te sto razy. To była informacja od niego – wyjaśnił Wiśniowski.

Krychowiak zaliczył dla reprezentacji Polski równe sto występów. Grał dla niej na Mistrzostwach Europy w 2016 i 2020 oraz Mistrzostwach Świata w 2018 i 2022.

