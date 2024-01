Man Utd kreśli plany na lato. Cztery pozycje do wzmocnienia

fot. Imago/Martin Rickett Na zdjęciu: Erik ten Hag

Manchester United planuje ruchy związane z letnim okienkiem

Zimą drużyna nie zostanie wzmocniona, co jest związane z Finansowym Fair Play

Po sezonie na Old Trafford ma zameldować się minimum czterech nowych graczy

Man Utd ma ambitne plany na lato

Manchester United zimą będzie miał związane ręce, jeśli chodzi o wzmocnienia, dlatego władze skupiają się na układaniu planów transferowych na nadchodzące letnie okienko. Drużyna rozgrywa bardzo przeciętny sezon i nie ulega wątpliwościom, że do pewnych zmian kadrowych dojść musi. Czerwone Diabły będą gotowe do wydania dużych pieniędzy, byle tylko ściągnąć jakościowych zawodników.

Angielskie media przedstawiają wstępne plany Manchesteru United na lato. Konieczne będzie wzmocnienie czterech pozycji, gdzie brakuje graczy z najwyższego poziomu lub zwyczajnie potrzebna będzie większa rywalizacja o miejsce w wyjściowej jedenastce. Do zespołu powinni po sezonie dołączyć napastnik, środkowy pomocnik, prawy defensor oraz stoper.

Klub chciałby przede wszystkim rozwiązać problem ze zdobywaniem goli, za co miałaby odpowiedzieć bramkostrzelna “dziewiątka”. Pod znakiem zapytania stoi przyszłość Raphaela Varane’a, stąd pomysł na wzmocnienie środka defensywy. Na Old Trafford zawodzi póki co Mason Mount, a Christian Eriksen oraz Sofyan Amrabat to zawodnicy, którzy nie są w stanie wznieść ekipy Erika ten Haga na wyższy poziom.

