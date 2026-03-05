Kosta Rujnaić miał ofertę z reprezentacji Polski. Dlatego ją odrzucił

Kosta Runjaić miał ofertę prowadzenia reprezentacji Polski, ale nie zdecydował się na nią z powodu "innych charakterów z osobami na szczycie", o czym powiedział Piotr Dumanowski z "Eleven Sport" w podcaście "Calcio Cast".

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Kosta Runjaic

Kosta Runjaić mógł prowadzić reprezentację Polski, zdecydował jeden szczegół

Reprezentacja Polski w ostatnich latach dość często zmieniała selekcjonerów, a co za tym idzie, poszukiwała nowych szkoleniowców gotowych podjąć się tego momentami bardzo trudnego zadania. Szczególnie intensywne poszukiwania miały miejsce ostatnio, gdy zwolniony został Michał Probierz oraz wcześniej, gdy właśnie na Probierza postawiono.

To właśnie wówczas jednym z poważniejszych kandydatów do objęcia Biało-Czerwonych był Kosta Runjaić. Do tej pory mówiono o tej opcji tylko w medialnych dyskusjach, ale teraz sam trener, który obecnie prowadzi Udinese Calcio, miał to potwierdzić. Co więcej, na stole była konkretna propozycja. Informacje w tej sprawie przekazał Piotr Dumanowski z „Eleven Sport” w podcaście „Calcio Cast”, który ostatnio przeprowadzał wywiad z byłym szkoleniowcem Legii Warszawa.

– Kosta Runjaić miał propozycję z polskiej reprezentacji, ale powiedział, że ma inne charaktery z osobami na szczycie (tak dyplomatycznie). Miał dosłownie bardzo konkretną propozycję, którą jego agent przyniósł od polskiej federacji – powiedział Piotr Dumanowski z „Eleven Sport” w podcaście „Calcio Cast” cytowany przez profil „Serie A Polska” na platformie X.

