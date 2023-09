Kosowski krytykuje Lewandowskiego. “Apelował o klasę, a jemu jej zabrakło”

fot. Imago/PIOTR KUCZA/FOTOPYK/NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski udzielił głośnego wywiadu, w którym opowiedział swoją perspektywę na wiele tematów związanych z reprezentacją Polski

Nad jego słowami pochylił się Kamil Kosowski, który skrytykował postawę kapitana kadry

“Nie mam zielonego pojęcia, w czym to miało pomóc kadrze” – napisał dla “Przeglądu Sportowego”

Kosowski nie rozumie postawy kapitana

W ostatnich miesiącach wokół reprezentacji Polski nie brakuje afer. Ciągną się one od zakończenia mistrzostw świata w Katarze, kiedy to wybuchła kwestia premii dla piłkarzy. Później pojawiały się kolejne, a porażka w eliminacjach z Mołdawią przelała czarę goryczy.

W sobotę opublikowany został wywiad, jaki dziennikarz Mateusz Święcicki przeprowadził z Robertem Lewandowskim. Kapitan reprezentacji Polski otwarcie wypowiedział się na wiele tematów. Nie szczędził słów, także tych krytycznych wobec Cezarego Kuleszy, Polskiego Związku Piłki Nożnej i kolegach z kadry.

Kamil Kosowski na łamach “Przeglądu Sportowego” skomentował różne wypowiedzi Lewandowskiego. Przyznał, że nie rozumie jego postawy, a także argumentów świadczących za słusznością powstania tego wywiadu.

“Słuchałem rozmowy Roberta Lewandowskiego dla Meczyków oraz Eleven Sports i jestem bardzo zaskoczony. Odnoszę wrażenie, że w życiu sportowym i marketingowym Roberta nic nie dzieje się bez przyczyny. Zaskoczyły mnie jego słowa, bo one pod żadnym pozorem nie kończą tematu i nie załatwiają sprawy. To nie jest tak, że jak Lewandowski coś powie, to sprawa natychmiast się rozwiązuje. Jestem zdziwiony, bo można mówić o różnych zachowaniach, ale stwierdzenie, że kolega z drużyny kłamał? Robert kilka razy w tej rozmowie apelował o klasę, ale w pewnych momentach podczas wywiadu zabrakło jej także kapitanowi.”

“Robert ze swoimi słowami wkleił się w to wszystko, co się obecnie dzieje w naszej reprezentacji. Przestrzega, wytyka brak klasy, piętnuje zachowania, a później mówi oficjalnie dziennikarzowi, że jego kolega z kadry kłamał. Pamiętajmy, że Skorupski swojego wywiadu udzielił! Jak dla mnie to się wszystko gryzie. Ja tego nie kupuję. Dla mnie to nie było ani płynne, ani zwięzłe i nie mam zielonego pojęcia, w czym to miało pomóc kadrze” – napisał Kosowski.

