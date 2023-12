Rafał Augustyniak ma za sobą dobrą rundę w barwach Legii Warszawa. Obrońca sprawdził się nie tylko w lidze, ale i w europejskich pucharach, co zdaniem Romana Kołtonia predysponuje go do gry w reprezentacji Polski.

IMAGO / Pawel Jaskolka / PressFocus / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Rafał Augustyniak

Roman Kołtoń wskazał potencjalnego kadrowicza

Zdaniem dziennikarza w reprezentacji powinien znaleźć się Rafał Augustyniak

Gracz Legii ma za sobą dobrą rundę jesienną

Augustyniak na bolączki obrony?

Z pewnością w reprezentacji Polski potrzebne są nowe twarze. Z takiej potrzeby zdają sobie sprawę zarówno dziennikarze oraz kibice, jak i selekcjoner Michał Probierz. Nic więc dziwnego, że trwają poszukiwania tych nowych, głodnych nowych wyzwań zawodników. Kimś takim mógłby być Rafał Augustyniak. Piłkarz Legii ma za sobą dobrą rundę jesienną i według redaktora Romana Kołtonia powinien być rozważany przez sztab kadry.

– On mi się nasuwa do reprezentacji. I to na newralgicznej pozycji w kadrze. Jeśli miałby taką formę i pokazywał ją w lutym, to dlaczego nie on? – powiedział dziennikarz na antenie kanału “Meczyki.pl”

– Mamy problem z obroną. Michał Probierz sprawdził Pedę, Bochniewicza i Wieteskę… Czy my wiemy, kim zagra? Nie. Czy on wie? Może – dodał.

