IMAGO / Adam Starszynski / Newspix Na zdjęciu: Jakub Kiwior i Michał Zachodny

Jakub Kiwior to pewny punkt Arsenalu

Polak w Kanonierach występuje na lewej obronie

Defensor coraz lepiej radzi sobie w pojedynkach jeden na jeden

Michał Zachodny ocenił Jakuba Kiwiora. Ekspert ma dobre wieści dla kadry

Jakub Kiwior wykorzystał szansę, którą niedawno dał mu Mikel Arteta. Hiszpański szkoleniowiec postawił na Polaka, gdy nie miał do dyspozycji żadnego nominalnego lewego obrońcy. Jak się szybko okazało, była to idealna decyzja. Reprezentant Polski zbiera pochwały za swoją grę i wydaje się, że szybko nie odda miejsca w podstawowym składzie Arsenalu.

Pod lupę grę Jakuba Kiwiora wziął Michał Zachodny, który gościł w programie Piłkarski Salon na kanale Meczyki.pl. Przypominamy, że ekspert Viaplay dzieli się także swoimi przemyśleniami na Goal.pl.

– Nie jest typowym lewym obrońcą Artety. Dla komfortu Kiwiora Hiszpan odwrócił role – teraz Ben White spełnia rolę bocznego defensora schodzącego do środka. Kuba daje coraz większą stabilizację. Jest skuteczniejszy w grze 1v1 ze skrzydłowymi, a rywalizuje z zawodnikami na poziomie, z jakimi nasza kadra na szczęście nie będzie się musiała mierzyć w najbliższym czasie. Wyprowadzenie piłki – miewa mecze, w których jest bardziej aktywny pod tym kątem, operuje głównie średnim lub dłuższym podaniem – ocenił Zachodny.

W wypowiedzi dziennikarza da się znaleźć pozytywny punkt dla reprezentacji Polski, która w najbliższym czasie podejmie Estonię i jeśli wygra, to zmierzy się z Walią lub Finlandią. Jakub Kiwior na co dzień rywalizuje ze znacznie lepszymi piłkarzami, co bez wątpienia może pomóc kadrze w skutecznej obronie.