Zastanawia mnie, czy gdyby Lewy zdobył w jednym roku:

Vicemistrzostwo Niemiec

Gola w finale Ligi Mistrzów

Puchar Niemiec

Awans do Dywizji A Ligi Narodów

Tytuł króla strzelców Ligi Mistrzów

To zasłużyłby na nominację?

Bo Ewa Pajor nie zasłużyła, a to osiągnęła

Nie mówiąc o top-10 https://t.co/21ksFVBcyV