Fernando Santos po meczu z Mołdawią został z różnych stron krytykowany. Jednocześnie jesienne spotkania mogą być dla Portugalczyka decydujące w kontekście przyszłości z reprezentacją Polski. Tymczasem ostatnio ciekawą wypowiedzią podzielił się były opiekun Biało-czerwonych, dając do zrozumienia, że jest otwarty na przejęcie kadry.

fot. Imago / Ulmer Na zdjęciu: Jerzy Engel

Reprezentacja Polski jest na zakręcie, co sprawia, że różne pomysły trafiają do publicznej przestrzeni

Jerzy Engel w audycji Cioną po oczach dał do zrozumienia, że jest gotowy przejąć stery nad drużyną narodową

70-latek nie pracuje w roli trenera od 2006 roku

“Polską reprezentację powinien prowadzić polski trener”

Fernando Santos po tym, jak zastąpił Czesława Michniewicza na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski, miał nie tylko zapewnić dobre wyniki w wykonaniu Biało-czerwonych, ale również poprawić styl gry. Na razie oba te cele nie są realizowane.

Tymczasem Jerzy Engel w audycji na kanale Cioną po oczach dał do zrozumienia, że jest otwarty na to, aby wrócić do pracy w roli selekcjonera. Jednocześnie może zastąpić byłego opiekuna Portugalczyków.

– Ja publicznie zawsze się wypowiadam, że polską reprezentację powinien prowadzić polski trener. Czy podjąłbym się poprowadzenia naszej kadry? Cały czas mam licencję UEFA Pro gotową, żeby podjąć się dużego wyzwania. Nie ma żadnego problemu – przekazał wprost Engel.

– Jesteśmy z Santosem w podobnym wieku. Doświadczenie w pracy na najwyższym poziomie musi procentować. Człowiek im starszy, tym mądrzejszy, a nie głupszy. Niektórym może się wydawać, że jak trener ma 70 czy 80 lat, to już wystarczy. Nie wystarczy, niedosyt pozostaje. Sprawa jest otwarta – przekonywał 70-latek.

Engel prowadził reprezentację Polski w latach 2000-2002. Prowadził wówczas drużynę narodową w 28 spotkaniach, uczestnicząc z nią na mundialu w Korei Południowej i Japonii.

