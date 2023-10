Polska wygrała z Wyspami Owczymi, a Albania w Tiranie pokonała Czechy 3:0. To powoduje, że sytuacja reprezentacji Polski w grupie E zależy już tylko od naszej postawy. Wystarczy wygrać w niedzielę z Mołdawią i pokonać Czechów w listopadzie, a zameldujemy się na Euro 2024. Co jednak w przypadku potknięcia?

Margines błędu reprezentacji Polski jest minimalny, właściwie można stwierdzić, że go nie ma

Dzięki wygranej z Wyspami Owczymi szanse jednak wciąż nie są tylko matematyczne

Niezwykle istotna była dzisiejsza porażka Czechów z Albańczykami

Przedstawiamy możliwe scenariusze na ostatnie mecze eliminacji

Wygrać wszystko i…

Reprezentacja Polski była stawiana w roli zdecydowanego faworyta do awansu z grupy E eliminacji Euro 2024. Jednak początek tych zmagań nie potoczył się po naszej myśli. Porażki z Czechami, Mołdawią i Albanią znacząco skomplikowały naszą sytuację. Właściwie zniwelowały margines błędu “Biało-Czerwonych” do zera. Jednak szanse na awans z drugiego miejsca i to nie tylko te matematyczne wciąż istnieją. Oto możliwe scenariusze na ostatnie mecze eliminacji.

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że dzisiejsze wyniki ułożyły się zdecydowanie na korzyść kadry Michała Probierza. Fundamentalne było zwycięstwo z Wyspami Owczymi i to się udało zrealizować, ale równie ważny był wynik rywalizacji Albanii z Czechami. W Tiranie gospodarze wygrali 3:0, przez co sytuacja reprezentacji Polski w grupie E zależy już tylko od nas. Jeśli wygramy pozostałe dwa spotkania (z Mołdawią i Czechami), to wyprzedzimy naszych sąsiadów i awansujemy bezpośrednio na Euro 2024.

Zakładając, że w niedzielę 15 października pokonamy Mołdawię, a Czesi wygrają z Wyspami Owczymi (mecz rozgrywany tego samego dnia o 18:00), to kluczowa okazuje się data 17 listopada 2023 roku. To właśnie wtedy na Stadionie Narodowym podejmiemy reprezentację naszego bezpośredniego rywala w absolutnie najistotniejszym meczu. Wówczas – przyjmując wyżej wymienione założenia – będziemy mieli na swoim koncie 12 punktów, a rywale 11. Wygrana z Czechami załatwia wszystko, ale co w przypadku remisu lub porażki?

Podział punktów spowoduje, że będziemy musieli liczyć na potknięcie naszych sąsiadów w meczu z Mołdawią (podobnie jak brak naszego zwycięstwa z tym rywalem). Z kolei utrata punktów na Narodowym będzie bolesna w skutkach. Zostaniemy wówczas zepchnięci na trzecie miejsce w tabeli, co będzie oznaczać grę w barażach. Dzięki dobrej pozycji w poprzedniej edycji Ligi Narodów jest niemal pewne, że takie prawo Polska otrzyma. W barażach, które rozegrane zostaną w drugiej połowie marca wystąpi łącznie 12 drużyn.

