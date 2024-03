IMAGO / Patryk Pindral / 400mm.pl / Newspix.pl Na zdjęciu: Dominik Marczuk

Dominik Marczuk został powołany przez Michała Probierza na baraże o EURO 2024

20-letni skrzydłowy będzie więc miał okazję na debiut w reprezentacji Polski

Zawodnik Jagiellonii Białystok jest podekscytowany tą perspektywą

Dominik Marczuk: Zawsze o tym marzyłem

Michał Probierz w czwartek wieczorem ogłosił powołania do reprezentacji Polski na zbliżające się wielkimi krokami zgrupowanie reprezentacji Polski. Na liście znalazł się między innymi Dominik Marczuk, który będzie miał okazję zadebiutować w seniorskiej kadrze.

20-letni skrzydłowy w obecnym sezonie PKO BP Ekstraklasy prezentuje się wręcz wyśmienicie – rozegrał łącznie 24 mecze, strzelił 5 bramek i zaliczył 9 asyst. Utalentowany zawodnik w wywiadzie udzielonym oficjalnej stronie internetowej Jagiellonii Białystok podzielił się swoimi wrażeniami po tym, jak otrzymał pierwsze powołanie do seniorskiej reprezentacji.

– Towarzyszą mi ogromna ekscytacja oraz poczucie szczęścia. Powołanie do tej pierwszej reprezentacji zawsze było moim marzeniem, już w dzieciństwie. Cieszę się, że dostałem taką szansę – powiedział podekscytowany Dominik Marczuk.

– Zrobię wszystko, aby wykorzystać ją w możliwie najlepszy sposób. Pojadę tam z chęcią pokazania się z możliwie najlepszej strony. Zrobię wszystko, aby przekonać do siebie selekcjonera i by nie było to moje ostatnie powołanie do kadry – dodał.