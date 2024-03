fot. Imago/ABACAPRESS Na zdjęciu: Paweł Dawidowicz

Paweł Dawidowicz doznał kontuzji w niedzielnym meczu z Milanem

Mateusz Borek informuje, że uraz obrońcy nie jest bardzo poważny

Powinien on wyjechać na marcowe zgrupowanie reprezentacji Polski

Dawidowicz zagra w barażach? Jego uraz nie jest poważny

Paweł Dawidowicz otrzymał kilka dni temu powołanie do reprezentacji Polski na marcowe baraże o Euro 2024. W niedzielę doznał natomiast kontuzji stawu skokowego. Obrońca zmuszony był opuścić murawę kilka minut po rozpoczęciu drugiej połowy.

Wydawało się, że jego wyjazd na zgrupowanie został w tym momencie przekreślony. Mateusz Borek informuje natomiast, że uraz Dawidowicza nie jest tak poważny, jak pierwotnie przewidywano. Doszło w jego przypadku tylko do podkręcenia stawu, co oznacza, że uda się na kadrę, a być może będzie nawet do dyspozycji Probierza w kontekście półfinałowego meczu z Estonią.

Eksperci przewidywali, że Dawidowicz może nawet wybiec w wyjściowym składzie. W obecnym sezonie prezentuje się bardzo dobrze i jest czołową postacią defensywy Hellasu Werona. Nie jest tajemnicą, że Probierz miał dotąd spore problemy z odpowiednim ustawieniem bloku obronnego.

