Cracovia, po Lechu Poznań oraz ŁKS-ie, również wydała komunikat w sprawie afery dotyczącej czterech zawodników reprezentacji Polski U 17, która przygotowuje się do mundialu w Indonezji. Oskar Tomczyk, Filip Wolski, Jan Łabędzki oraz Filip Rózga zostali odesłani do domu za złamanie regulaminu.

IMAGO / Mirosław Szozda / Newspix Na zdjęciu: Filip Rózga

Czterech reprezentantów Polski do lat 17 zostało odesłani do domu za złamanie regulaminu

Według Dawida Dobrasza chodzi o spożywanie alkoholu

Cracovia wydała oświadczenie w sprawie Filipa Rózgi

Cracovia zapowiada wyciągniecie konsekwencji wobec Rózgi

W poniedziałek rano PZPN wydał specjalne oświadczenie, w którym poinformował, że Oskar Tomczyk, Filip Wolski (obaj Lech Poznań), Jan Łabędzki (ŁKS) oraz Filip Rózga (Cracovia) zostali odesłania do domu ze zgrupowania reprezentacji Polski U17 przygotowującej się do mundialu za złamanie regulaminu. Jak poinformował Dawid Dobrasz z Meczyki.pl chodzi o spożywanie alkoholu.

Wcześniej już na te wydarzenia zareagował Lech Poznań oraz ŁKS. Teraz dołączyła do nich również Cracovia. Pasy popierają decyzję PZPN, a także zapowiedziały wyciągnięcie konsekwencji wobec Filipa Rózgi.

– Nasz Klub w pełni popiera decyzję sztabu reprezentacji Polski do lat 18, a także Polskiego Związku Piłki Nożnej. Zachowanie, za jakie zawodnicy zostali odsunięci z kadry jest niegodne piłkarzy reprezentujących Polskę na dużym międzynarodowym turnieju, jakim są Mistrzostwa Świata do lat 17. Było to też zdarzenie, które mocno narusza zasady, jakimi kierować powinien się jakikolwiek piłkarz. Profesjonalizmu i właściwego podejścia do sportu uczymy w naszej Akademii od najmłodszych lat i zdarzenie, którego uczestnikiem był także piłkarz Pasów jest takim, które wymaga potępienia. Po powrocie Filipa Rózgi do Polski zapowiadamy wyciągnięcie surowych konsekwencji – napisano w oświadczeniu.

Komunikat MKS Cracovia SSA w sprawie informacji PZPN dotyczącej wykluczenia zawodników ze zgrupowania reprezentacji Polski U-18 — CRACOVIA (@MKSCracoviaSSA) November 6, 2023

