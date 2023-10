IMAGO / Newspix Na zdjęciu: Grzegorz Krychowiak

Grzegorz Krychowiak nie tak dawno podjął decyzję o zakończeniu reprezentacyjnej kariery

Głos w tej sprawie zabrał Jacek Bąk tuż przed meczem Wyspami Owczymi

Były kapitan kadry zaatakował pomocnika saudyjskiego Abha

Jacek Bąk uderzył w Grzegorza Krychowiaka

Jacek Bąk w rozmowie z TVP Sport postanowił zabrać głos w sprawie odejścia Grzegorza Krychowiaka. Były kapitan kadry w dość ostrych słowach wypowiedział się o 100-krotnym, który podjął decyzję o zakończenie reprezentacyjnej kariery w pierwszych dniach kadencji Michała Probierza.

– Facet zagrał sto razy dla reprezentacji i wystąpił na kilku wielkich turniejach, więc należy mu się szacunek. Smutne jest jednak to, że piłkarze czasami sami nie są w stanie zejść ze sceny i ktoś musi ich z niej znosić. Mam na myśli medialne doniesienia o tym, że to Michał Probierz zakomunikował Grzegorzowi, że nie będzie na niego stawiał. Jeśli faktycznie Krychowiak podjął decyzję dopiero po takiej rozmowie, to słabo – powiedział 50-latek.

Jacek Bąk opowiedział również o wyzwaniach, które jego zdaniem będą najistotniejsze dla Michała Probierza podczas pierwszych meczów reprezentacji.

– To trener z dużym doświadczeniem, który zna tych piłkarzy zdecydowanie lepiej niż Santos. Zresztą, wydaje mi się, że ostatnio media dały kredyt zaufania nowemu selekcjonerowi. Michał musi to poukładać, powołał paru nowych zawodników. Chciałbym, żebyśmy w takich spotkaniach jak te z Wyspami Owczymi i Mołdawią zaczęli dyktować warunki gry. Potrzebne będą też indywidualne rozmowy z kadrowiczami. Trener musi ich “podpompować”, sprawić, że zaczną wierzyć w siebie. To niemożliwe, by Sebastian Szymański tak korzystnie prezentował się w Fenerbahce, a reprezentacji grał tak słabo – stwierdził były kapitan reprezentacji Polski.

