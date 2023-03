“Byłem bardzo zaskoczony, że Lewandowski przeprosił”

PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Łukasz Olkowicz był gościem w programie Jakuba Olkiewicza na kanale Goal.pl w serwisie Youtube

Dziennikarz Przeglądu Sportowego nawiązał do afery premiowej

Olkowicz odniósł do zachowania Roberta Lewandowskiego po mundialu

Lewandowski przeprosił, ale dopiero po trzech miesiącach

Afera premiowa była gorącym tematem po odpadnięciu reprezentacji Polski z mistrzostw świata. Do sporego zamieszania z obiecaną przez premiera Mateusza Morawieckiego premią za awans z grupy nie odniósł się wtedy żaden zawodnik. Na przeprosiny Robert Lewandowski zdobył się dopiero przed marcowymi meczami eliminacyjnymi do Mistrzostw Europy. Zachowanie kapitana naszej kadry skomentował Łukasz Olkowicz.

– Myślę, że jeśli piłkarze się odsłonią to zyskają na tym u kibiców. Tego brakuje mi u Roberta Lewandowskiego. Ja w ogóle byłem bardzo zaskoczony, że on przeprosił. Mam wrażenie, że jego doradcy wmawiają mu, że ty Robert jesteś nieskazitelny, nie popełniasz błędów i nie masz za co przepraszać – mówił dziennikarz Przeglądu Sportowego Łukasz Olkowicz.

– Jak się okazało, Robert ma jako kapitan, a on nie chce się pobrudzić niczym, co nawet nie jest jego winą, jak premia. Ale jesteś kapitanem i musisz to wziąć na klatę. Odpowiadasz za drużynę i powinieneś wyjść do ludzi i to wytłumaczyć – dodał.

