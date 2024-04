Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Matuesz Borek i Robert Lewandowski

Robert Lewandowski nie błyszczał w El Clasico

FC Barcelona przegrała 2:3 z Realem Madryt, a Robert Lewandowski rozegrał zaledwie 64 minuty. Xavi Hernandez postanowił zdjąć Polaka, bo ofensywna gra Blaugrany nie wyglądała najlepiej. Lewy za swój występ nie zebrał najlepszych recenzji od zagranicznych dziennikarzy. Głos w Kanale Sportowym postanowił zabrać także Mateusz Borek.

– To jest zawodowa piłka. Xavi Hernandez wielokrotnie bronił Lewandowskiego. Ja myślę, że Robert jest na tyle doświadczonym, mądrym facetem, że doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak wyglądała jego gra w tym meczu. Nie wszystko było winą samego Lewandowskiego, ale dostrzegalny był brak porozumienia, chemii – ocenił Mateusz Borek, którego cytuje serwis kanalsportowy.pl.

Mateusz Borek z przekazem do selekcjonerów

W swojej wypowiedzi Mateusz Borek nawiązał również do reprezentacji Polski. Dziennikarz zwrócił się do Michała Probierza i byłych selekcjonerów, mówiąc, że zdjęcie Lewandowskiego z boiska nie powinno być wielkim problemem.

– To też pytanie do wielu selekcjonerów, dlaczego oni wcześniej nie czynili tego, co Xavi. Były takie mecze, w których Robert nadawał się do zmiany, i to jest normalne w futbolu. Nie róbmy takiej historii, że słabszego Roberta Lewandowskiego nie możesz zmienić. To nie znaczy, że ktoś go skreślił – powiedział Borek.

