IMAGO/GRZEGORZ RADTKE / 058sport.pl Na zdjęciu: Jerzy Brzęczek

Jerzy Brzęczek podzielił się swoimi spostrzeżeniami o polskim futbolu

Były selekcjoner dostrzega wiele problemów w środowisku i polityce PZPN

Jego zdaniem trzeba skoncentrować się na czymś innym, niż ciągłym zmienianiu selekcjonera

Brzęczek szczerze o polskiej piłce: odbijamy się od ściany do ściany

Jerzy Brzęczek w 2021 roku został zwolniony z funkcji opiekuna reprezentacji Polski. Nasza reprezentacja nie poczyniła progresu względem jego kadencji. Były selekcjoner podzieli się swoimi krytycznymi uwagami o polskiej piłce.

– To, co jest niezaprzeczalne, to fakt, że dwa i pół roku po moim zwolnieniu mamy czwartego selekcjonera w reprezentacji, a to pokazuje, że coś chyba nie zafunkcjonowało dobrze – rzekł Jerzy Brzęczek w wywiadzie, który przeprowadził Jakub Żelepień (Interia).

– Odbijamy się od ściany do ściany, nie ma merytoryki, szczerej dyskusji na argumenty, a zamiast tego mamy przede wszystkim emocje i ścierające się interesy. Dobro polskiej piłki nie zawsze jest na pierwszym miejscu – mówi były selekcjoner. – Często w środowisku śmiejemy się, że reprezentacja Polski jest maszynką do mielenia kolejnych osób – dodał Jerzy Brzęczek.

