Bednarek ma problem „od tygodni”. Znamy szczegóły urazu

Jan Bednarek nie pojawi się na zgrupowaniu reprezentacji Polski. Filip, brat obrońcy FC Porto, w programie "W kadrze" (TVP Sport) ujawnił szczegóły tego urazu.

MTB Photo/ Alamy Na zdjęciu: Jan Bednarek

Bednarek od dłuższego czasu zmaga się z urazem

Reprezentacja Polski do meczów z Holandią i Maltą przystąpi osłabiona brakiem trzech kluczowych piłkarzy. Łukasz Skorupski, Krzysztof Piątek i Jan Bednarek – z tych zawodników nie może skorzystać Jan Urban. O kontuzji defensora Porto wiemy nieco więcej:

– Janek od kilku tygodni funkcjonuje z bólem. W ostatnim meczu jego kolano dostało trochę złego bodźca i ten uraz się pogłębił. Nie jest to może poważna kontuzja, ale ten ból za każdym razem mu doskwiera. Taki odpoczynek bardzo dobrze mu zrobi – powiedział Filip Bednarek w programie „W kadrze” (TVP Sport).

To sugeruje, że obrońca Smoków będzie gotowy do gry już po przerwie na mecze reprezentacji. 29-latek w tym sezonie rozegrał łącznie 16 spotkań, w których zdobył jedną bramkę i zanotował jedną asystę.