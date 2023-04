UEFA zainicjowała postępowanie w sprawie Pawła Raczkowskiego i ostatniego incydentu, który miał mieć miejsce w Grecji, gdzie arbiter został wyznaczony do prowadzenia meczu.

UEFA zainteresowała się sprawą Pawła Raczkowskiego

Chodzi o ostatni incydent dotyczący prowadzenia meczu w Grecji

Federacja podjęła działania mające na celu wyjaśnić sprawę

UEFA podjęła działania

Paweł Raczkowskim wraz ze swoimi asystentami miał prowadzić spotkanie AEK Ateny – Aris Saloniki. Do tego jednak nie doszło. A to za sprawą doniesień, które mówiły o awanturze pod wpływem alkoholu, którą mieli rozpocząć Polacy. Tak przynajmniej twierdziły media w Grecji. Polscy sędziowie bowiem zarzekają się, że to ich zaatakowano słownie oraz fizycznie. Z kolei sam Paweł Raczkowski po przebadaniu alkomatem był trzeźwy. Jak donosi teraz portal “Meczyki.pl” sprawą zainteresowała się UEFA.

– Sprawą zyskała rozgłos w Europie. Nie zostanie zamieciona pod dywan. Wiadomo już, że swoje postępowanie zainicjowała UEFA. Przedstawiciele europejskiej federacji skontaktowali się z Greckim Związkiem Piłki Nożnej i zażądali wyjaśnień ws. okoliczności zmiany zespołu sędziowskiego na kilka godzin przed meczem. Prawdopodobnie zwrócą się też o udostępnienie materiałów z monitoringu lotniska – pisze portal “Meczyki.pl”.

