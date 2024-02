Krwawa awantura piłkarzy w Rzeszowie. 24-latek w szpitalu

Jak informuje serwis Podkarpacie LIVE, jeden z piłkarzy KS-u Wiązownica został dotkliwie pobity przez zawodników Sokoła Sieniawa. Do awantury doszło pod klubem w Rzeszowie. Na miejscu wciąż widać ślady po bójce.

W nocy (18-19 lutego) pod jednym z klubów w Rzeszowie miało dojść do wielkiej awantury pomiędzy piłkarzami KS-u Wiązownica i Sokoła Sieniawa. Wcześniej obie drużyny mierzyły się ze sobą w sparingu.

Serwis Podkarpacie LIVE dotarł do informacji w tej sprawie. Anonimowy informator przyznał, że był świadkiem całej sceny i podzielił się szczegółami zdarzenia.

– Piłkarz KS Wiązownica prowokował słownie, a skończyło się tym, że we trzech zaczęli go bić i kopać. Pojawiła się krew i zawodnika odwieziono do szpitala – powiedział dla Podkarpacie LIVE.

To pozostałości, bo sobotniej bójce pod jednym z rzeszowskim klubów. Sprawą zajęła się prokuratura, więc wkrótce możemy spodziewać się kolejnych informacji w tej sprawie.



Finalnie jeden z zawodników KS-u Wiązownica został pobity i – według tego, co udało nam się ustalić -… pic.twitter.com/l9iIXZjIAl — PDK LIVE (@PodkarpacieLIVE) February 19, 2024

Jak widać na opublikowanym zdjęciu, doszło do naprawdę krwawego starcia. Nieoficjalnie poinformowano, że pobity 24-latek może potrzebować operacji kości policzkowej.

